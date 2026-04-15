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Atriz Erika Januza é internada no Rio

Januza foi diagnosticada com uma infecção renal e segue em observação para acompanhamento do tratamento

Estadão Conteúdo
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Erika Januza (Reprodução/ Instagram)

A atriz Erika Januza foi internada no Rio de Janeiro após apresentar um quadro de mal-estar. O diagnóstico de infecção renal foi confirmado, e a artista permanece sob cuidados médicos desde a noite de segunda-feira (13).

Apesar do susto, o quadro de saúde da atriz não é considerado grave. A internação ocorre por precaução, para garantir uma recuperação adequada e o acompanhamento do tratamento.

Erika Januza está no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, recebendo medicação e monitoramento clínico. Até o momento, a assessoria de imprensa não divulgou previsão oficial de alta.

Agenda profissional não deve ser afetada

Mesmo com a internação, a expectativa é de que o problema de saúde não interfira nos compromissos de Erika Januza. As gravações da novela "A Nobreza do Amor", por exemplo, já tiveram sua primeira fase concluída anteriormente.

Na trama, Erika interpreta a personagem Niara, uma rainha africana e figura central na narrativa. Recentemente, ela também integrou o elenco do remake de "Dona Beja", ampliando sua presença em produções de destaque.

Trajetória consolidada na TV e no streaming

Com uma carreira sólida na televisão, Erika Januza ganhou notoriedade em novelas como "Em Família", "Sol Nascente", "O Outro Lado do Paraíso" e "Amor de Mãe".

A artista também marcou presença em produções do streaming, a exemplo de "Arcanjo Renegado" e "Verdades Secretas 2", além de expandir sua atuação para o teatro e o cinema ao longo dos anos.

Fãs enviam apoio e recuperação é esperada

A internação de Erika Januza mobilizou fãs nas redes sociais, que enviaram mensagens de apoio e desejaram uma recuperação rápida à atriz.

Enquanto segue em observação médica, a expectativa é de que a atriz evolua bem e retome em breve sua rotina profissional.

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Erika Januza

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