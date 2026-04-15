Seminário 'Cultura, é muita onda!' promove dois dias de formação e articulação cultural em Belém

O seminário “Cultura, é muita onda!” será realizado em Belém nos dias 17 e 18 de abril de 2026. A iniciativa, organizada pelo Comitê de Cultura do Pará, estabelece um cronograma de dois dias voltado à formação técnica, ao intercâmbio de práticas e à articulação de redes culturais na região amazônica. Com acesso gratuito, o evento foca no empreendedorismo cultural como ferramenta para a estruturação autônoma de projetos e serviços por agentes e coletivos.

As atividades incluem oficinas, painéis de debate e metodologias de escuta coletiva, direcionadas a artistas, produtores culturais, lideranças comunitárias e gestores de iniciativas territoriais. O seminário aborda a cultura sob a perspectiva estratégica para a geração de ocupação, renda e fomento ao desenvolvimento sustentável.

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Na sexta-feira (17), as atividades ocorrem na Chácara da Ana, na Ilha do Combu. O credenciamento inicia às 8h30, seguido da abertura oficial do seminário às 9h30. Pela manhã, dois painéis discutem economia criativa de base comunitária, redes colaborativas, sustentabilidade cultural e o diálogo entre tecnologias ancestrais e digitais. Após intervalo para almoço, a programação segue com a oficina sobre estratégias de comunicação para iniciativas culturais, das 14h às 16h30. O dia encerra com síntese coletiva e avaliação.

No sábado (18), a programação acontece na Secretaria de Cultura do Município, Sala Vicente Salles, localizada na Avenida Governador José Malcher, com início às 8h. A manhã inclui oficinas sobre empreendedorismo cultural, inovação e mapeamento de dados culturais. À tarde, painéis abordam comunicação, audiovisual comunitário, soberania narrativa e o papel das culturas tradicionais na resistência e valorização da ancestralidade. O encerramento ocorre no Memorial dos Povos, a partir das 19h, com a roda de samba “Filhos de Jorge”.

Além das atividades formativas, o seminário abre espaço para participação direta do público por meio do “Vende Teu Peixe!”, momento de microfone aberto para apresentação de iniciativas culturais.

O evento integra uma agenda mais ampla do Comitê de Cultura do Pará, com edições previstas em outras regiões do estado, em Santarém de 22 à 24 de Abril, na Região do Marajó, será na cidade de Breves, nos dias 25 e 26 de abril, e reforça a articulação entre cultura, território e desenvolvimento.

A coordenadora de comunicação do Comitê de Cultura do Pará, Aline Vieira, destaca a importância da iniciativa. “O seminário nasce com o compromisso de fortalecer o setor cultural a partir da autonomia dos próprios agentes. A proposta valoriza o conhecimento que já existe nos territórios e amplia o acesso a ferramentas que ajudam a transformar iniciativas culturais em projetos sustentáveis. Acreditamos na cultura como força de transformação social e econômica na Amazônia.” Pontuou Aline.

O seminário é gratuito e aberto a agentes, produtores e coletivos culturais, com intervalos previstos entre as atividades.