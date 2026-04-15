Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Seminário 'Cultura, é muita onda!' promove dois dias de formação e articulação cultural em Belém

Evento gratuito do Comitê de Cultura do Pará reúne agentes, produtores e coletivos com foco no empreendedorismo cultural

O Liberal
fonte

Seminário em Belém discute sustentabilidade e tecnologias ancestrais no setor cultural (Alan Soares)

O seminário “Cultura, é muita onda!” será realizado em Belém nos dias 17 e 18 de abril de 2026. A iniciativa, organizada pelo Comitê de Cultura do Pará, estabelece um cronograma de dois dias voltado à formação técnica, ao intercâmbio de práticas e à articulação de redes culturais na região amazônica. Com acesso gratuito, o evento foca no empreendedorismo cultural como ferramenta para a estruturação autônoma de projetos e serviços por agentes e coletivos.

As atividades incluem oficinas, painéis de debate e metodologias de escuta coletiva, direcionadas a artistas, produtores culturais, lideranças comunitárias e gestores de iniciativas territoriais. O seminário aborda a cultura sob a perspectiva estratégica para a geração de ocupação, renda e fomento ao desenvolvimento sustentável.

VEJA MAIS

image Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador com samba em Belém
Com dois palcos e open bar, cantor comanda programação de samba no feriado em Belém

image VÍDEO: Viviane Batidão quase 'perde a alma' em retorno do Tupinambá e viraliza nas redes
Durante a aguardada volta da aparelhagem, a artista protagonizou uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

image Fotografias de Sebastião Salgado sobre trabalho humano entram em cartaz em Belém
Exposição ‘Trabalhadores’ reúne 150 imagens e integra programação gratuita do Centro Cultural Banco da Amazônia

Na sexta-feira (17), as atividades ocorrem na Chácara da Ana, na Ilha do Combu. O credenciamento inicia às 8h30, seguido da abertura oficial do seminário às 9h30. Pela manhã, dois painéis discutem economia criativa de base comunitária, redes colaborativas, sustentabilidade cultural e o diálogo entre tecnologias ancestrais e digitais. Após intervalo para almoço, a programação segue com a oficina sobre estratégias de comunicação para iniciativas culturais, das 14h às 16h30. O dia encerra com síntese coletiva e avaliação.

No sábado (18), a programação acontece na Secretaria de Cultura do Município, Sala Vicente Salles, localizada na Avenida Governador José Malcher, com início às 8h. A manhã inclui oficinas sobre empreendedorismo cultural, inovação e mapeamento de dados culturais. À tarde, painéis abordam comunicação, audiovisual comunitário, soberania narrativa e o papel das culturas tradicionais na resistência e valorização da ancestralidade. O encerramento ocorre no Memorial dos Povos, a partir das 19h, com a roda de samba “Filhos de Jorge”.

Além das atividades formativas, o seminário abre espaço para participação direta do público por meio do “Vende Teu Peixe!”, momento de microfone aberto para apresentação de iniciativas culturais.

O evento integra uma agenda mais ampla do Comitê de Cultura do Pará, com edições previstas em outras regiões do estado, em Santarém de 22 à 24 de Abril, na Região do Marajó, será na cidade de Breves, nos dias 25 e 26 de abril, e reforça a articulação entre cultura, território e desenvolvimento.

A coordenadora de comunicação do Comitê de Cultura do Pará, Aline Vieira, destaca a importância da iniciativa.  “O seminário nasce com o compromisso de fortalecer o setor cultural a partir da autonomia dos próprios agentes. A proposta valoriza o conhecimento que já existe nos territórios e amplia o acesso a ferramentas que ajudam a transformar iniciativas culturais em projetos sustentáveis. Acreditamos na cultura como força de transformação social e econômica na Amazônia.” Pontuou Aline.

O seminário é gratuito e aberto a agentes, produtores e coletivos culturais, com intervalos previstos entre as atividades.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Cultura, é muita onda!
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Seminário 'Cultura, é muita onda!' promove dois dias de formação e articulação cultural em Belém

Evento gratuito do Comitê de Cultura do Pará reúne agentes, produtores e coletivos com foco no empreendedorismo cultural

15.04.26 11h03

dia do trabalhador

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador com samba em Belém

Com dois palcos e open bar, cantor comanda programação de samba no feriado em Belém

15.04.26 10h24

CULTURA

VÍDEO: Viviane Batidão quase 'perde a alma' em retorno do Tupinambá e viraliza nas redes

Durante a aguardada volta da aparelhagem, a artista protagonizou uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

15.04.26 10h10

INVESTIGAÇÃO

PF prende dono da página Choquei em operação por transações ilegais com MC Ryan SP e Poze do Rodo

A função do influenciador consistiria em divulgar conteúdos favoráveis ao funkeiro e na promoção de plataformas de apostas e rifas, além de potencialmente atuar na contenção de crises de imagem relacionadas às investigações

15.04.26 9h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÍCIA

Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

Operação acontece em diversos estados do Brasil; investigação aponta que envolvidos usavam sistema para ocultar valores que podem ultrapassar R$ 1,6 bilhão

15.04.26 8h41

SAÚDE

Erika Januza atualiza estado de saúde após ser internada no Rio de Janeiro

A atriz permanece acompanhada por familiares e pelo companheiro durante o tratamento

15.04.26 9h10

BBB 26

Prova do Líder no BBB 26: Leandro Boneco é o último líder da edição

Na dinâmica, os brothers precisaram encontrar as letras necessárias para completar uma frase

15.04.26 8h07

INVESTIGAÇÃO

PF prende dono da página Choquei em operação por transações ilegais com MC Ryan SP e Poze do Rodo

A função do influenciador consistiria em divulgar conteúdos favoráveis ao funkeiro e na promoção de plataformas de apostas e rifas, além de potencialmente atuar na contenção de crises de imagem relacionadas às investigações

15.04.26 9h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda