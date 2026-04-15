Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador com samba em Belém

A capital paraense recebe, no dia 1º de maio de 2026, o evento "Arlindinho Meu Lugar - Samba Trabalhador". A programação, agendada para o feriado nacional do Dia do Trabalhador, ocorre a partir das 16h e terá como atração central o cantor Arlindinho, que traz a Belém o espetáculo intitulado "Meu Lugar".

Com dois palcos, o line-up terá também Nosso Tom, Mariza Black, Pagode do Bilão e Arthur Espíndola. O cronograma de apresentações inclui ainda participações de Vaguinho DB, Juliana Sinimbu, Cachorrão Cantor, Alba Mariah e Luciano Cabanagem.

ARLINDINHO

O cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindinho Cruz registra mais de 15 anos de atuação no cenário musical. O artista, que desenvolve uma trajetória autoral conectada ao legado de seu pai, Arlindo Cruz, consolidou sua presença no gênero com o lançamento do projeto audiovisual "Meu Lugar".

Gravado no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, o álbum reúne composições inéditas e clássicos do samba. A produção contou com as participações de Alcione, Xande de Pilares, Vou Pro Sereno, Karinah, Marquinhos Sensação e Ronaldinho (ex-Fundo de Quintal).

Recentemente, o músico realizou o registro de um projeto audiovisual no Porto, em Portugal. O conteúdo, que apresenta a recepção do público local ao repertório de samba, obteve repercussão em plataformas digitais, evidenciando o alcance da música brasileira no exterior.

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Aos 33 anos, Arlindinho Cruz possui formação musical iniciada no ambiente de compositores e intérpretes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e o grupo Fundo de Quintal, tendo sido apadrinhado por Acyr Marques. Atualmente, o artista acumula seguidores em redes sociais e execuções em plataformas de streaming, unindo elementos tradicionais do samba a linguagens contemporâneas.

Os projetos "Meu Lugar" e "Arlindinho no Porto" estão disponíveis para visualização no canal oficial do cantor no YouTube.

Agende-se

Data: sexta-feira, 01

Hora: a partir das 16h - open bar 16h às 18h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém

Informações: (91) 98131-2050