Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

Operação acontece em diversos estados do Brasil; investigação aponta que envolvidos usavam sistema para ocultar valores que podem ultrapassar R$ 1,6 bilhão

O Liberal
fonte

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo são presos em Operação Narcofluxo que investiga envolvimento de lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal prendeu o cantor MC Ryan SP (Ryan Santana dos Santos, 25 anos) nesta quarta-feira (15), durante a Operação Narcofluxo. A detenção ocorreu em uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. A ação tem como objetivo desarticular uma organização acusada de lavagem de dinheiro e transações financeiras ilegais que somam mais de R$ 1,6 bilhão.

Policiais federais apreendem objetos em "Operação Narco Fluxo" (Fotos: Divulgação/PF)

Além de Ryan, o cantor Poze do Rodo (Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 27 anos) e outros influenciadores foram presos. Poze foi detido em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

A defesa de Ryan não foi localizada, enquanto os advogados de Poze declararam desconhecer o teor do mandado e que se manifestarão após acesso aos autos.

VEJA MAIS

image MC Poze do Rodo é preso em operação da Polícia Federal
Cantor é um dos alvos da Operação Narcofluxo, que mira uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro

image Vídeo mostra invasão à casa de MC Poze do Rodo por bandidos encapuzados e armados com fuzis
Oito criminosos armados fizeram o artista e amigos reféns em condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio

image Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de R$ 250 milhões do CV

A investigação aponta que o grupo utilizava transporte de dinheiro em espécie, operações de alto valor e criptoativos para ocultar recursos. Ao todo, 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais, incluindo prisões temporárias e busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e em nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

A Justiça determinou o sequestro de bens e a polícia apreendeu veículos, documentos, armas, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Entre os itens localizados está um colar com a imagem de Pablo Escobar. Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

MC Poze do Rodo

MC Ryan
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

PF prende dono da página Choquei em operação por transações ilegais com MC Ryan SP e Poze do Rodo

A função do influenciador consistiria em divulgar conteúdos favoráveis ao funkeiro e na promoção de plataformas de apostas e rifas, além de potencialmente atuar na contenção de crises de imagem relacionadas às investigações

15.04.26 9h53

SAÚDE

Dra. Sandra Lee, da série 'A Rainha dos Cravos', sofre AVC durante as gravações

A estrela do reality show precisou suspender as atividades de produção e iniciar cronograma de reabilitação motora e ocupacional

15.04.26 9h17

SAÚDE

Erika Januza atualiza estado de saúde após ser internada no Rio de Janeiro

A atriz permanece acompanhada por familiares e pelo companheiro durante o tratamento

15.04.26 9h10

POLÍCIA

Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

Operação acontece em diversos estados do Brasil; investigação aponta que envolvidos usavam sistema para ocultar valores que podem ultrapassar R$ 1,6 bilhão

15.04.26 8h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÍCIA

Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

Operação acontece em diversos estados do Brasil; investigação aponta que envolvidos usavam sistema para ocultar valores que podem ultrapassar R$ 1,6 bilhão

15.04.26 8h41

BBB 26

Prova do Líder no BBB 26: Leandro Boneco é o último líder da edição

Na dinâmica, os brothers precisaram encontrar as letras necessárias para completar uma frase

15.04.26 8h07

MOSTRA

Fotografias de Sebastião Salgado sobre trabalho humano entram em cartaz em Belém

Exposição ‘Trabalhadores’ reúne 150 imagens e integra programação gratuita do Centro Cultural Banco da Amazônia

15.04.26 8h00

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda