Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

A Polícia Federal prendeu o cantor MC Ryan SP (Ryan Santana dos Santos, 25 anos) nesta quarta-feira (15), durante a Operação Narcofluxo. A detenção ocorreu em uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. A ação tem como objetivo desarticular uma organização acusada de lavagem de dinheiro e transações financeiras ilegais que somam mais de R$ 1,6 bilhão.

Policiais federais apreendem objetos em "Operação Narco Fluxo" (Fotos: Divulgação/PF) Carro apreendido em operação da PF (Foto: Divulgação/PF) Carro apreendido em operação da PF (Foto: Divulgação/PF) Armas foram apreendidos pela PF (Foto: Divulgação/PF) Colar com imagem de Pablo Escobar (Foto: Divulgação/PF)

Além de Ryan, o cantor Poze do Rodo (Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 27 anos) e outros influenciadores foram presos. Poze foi detido em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

A defesa de Ryan não foi localizada, enquanto os advogados de Poze declararam desconhecer o teor do mandado e que se manifestarão após acesso aos autos.

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A investigação aponta que o grupo utilizava transporte de dinheiro em espécie, operações de alto valor e criptoativos para ocultar recursos. Ao todo, 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais, incluindo prisões temporárias e busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e em nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

A Justiça determinou o sequestro de bens e a polícia apreendeu veículos, documentos, armas, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Entre os itens localizados está um colar com a imagem de Pablo Escobar. Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.