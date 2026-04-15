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Polícia

MC Poze do Rodo é preso em operação da Polícia Federal

Cantor é um dos alvos da Operação Narcofluxo, que mira uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro

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Funkeiro faz doação para segurança demitido. (Reprodução)

O cantor MC Poze do Rodo foi preso nesta quarta-feira (15) pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. Ele é um dos alvos da Operação Narcofluxo, que mira uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.

Os agentes da PF estiveram na residência de Poze, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo apuração do g1, a PF tentava cumprir outros dois mandados de prisão na capital fluminense.

Histórico de envolvimento com o crime

No ano anterior, o artista já havia sido preso pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por apologia ao crime e por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, MC Poze do Rodo era também investigado por lavar dinheiro para o Comando Vermelho (CV).

Conforme a DRE, o cantor realizava apresentações exclusivas em áreas controladas pelo CV. Nestes eventos, a presença de traficantes armados com fuzis era ostensiva, visando garantir a "segurança" do artista e do público.

Apologia ao tráfico e lucros para facção

Ainda de acordo com a delegacia especializada, o repertório das músicas de MC Poze do Rodo “faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo”. Além disso, as letras “incitam confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

A DRE aponta que os shows de Poze são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros. A venda de entorpecentes nestes eventos reverte os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes.

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