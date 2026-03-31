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Polícia

Vídeo mostra invasão à casa de MC Poze do Rodo por bandidos encapuzados e armados com fuzis

Oito criminosos armados fizeram o artista e amigos reféns em condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio

O Liberal

Imagens de segurança registraram o momento da invasão de bandidos à residência do cantor MC Poze do Rodo, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (31). Pelo menos oito homens armados com pistolas e fuzis levaram cerca de R$ 2 milhões em joias e outros bens do artista, que estava com amigos assistindo TV e foi feito refém, tendo um fuzil apontado para sua cabeça.

Em desabafo nas redes sociais no fim do dia do ocorrido, MC Poze escreveu: "Da covardia nem Jesus escapou. Só peço para que Deus tome conta de tudo e que não deixe nenhum deles parar na minha mão".

Detalhes da invasão e a reação da vítima

Conforme relato do cantor à polícia, os assaltantes invadiram o local enquanto ele e amigos assistiam televisão, rendendo todos os presentes na casa.

A polícia tenta identificar os invasores através de digitais, uma vez que as imagens mostram que eles não utilizavam luvas durante a ação. As investigações estão a cargo da 42ª Delegacia de Polícia (DP) do Recreio.

Andamento da investigação policial

O delegado titular Alan Luxardo informou que uma escada foi encontrada em uma área de mata próxima à residência e pode ter sido utilizada para a invasão. Ele explicou que, pela dinâmica do assalto, os criminosos demonstravam conhecimento prévio sobre a localização das joias do cantor.

Os bandidos também danificaram as câmeras de segurança da mansão para evitar o registro da ação. "Eles entraram pelos fundos da casa, que dá para uma área de mata e, por isso, não tem imagens de segurança. Fizemos esse percurso e verificamos por onde eles entraram e lá estava essa escada, onde foram colhidas digitais porque, mesmo mascarados, eles não usaram luvas", detalhou o delegado.

Bens roubados e prejuízo estimado

MC Poze do Rodo afirmou que o prejuízo total apenas com as joias roubadas supera os R$ 2 milhões. Além das joias, os ladrões subtraíram:

  • Celulares
  • Roupas
  • Perfumes
  • Relógios
  • R$ 15 mil em espécie

Uma parte significativa das joias levadas corresponde a cordões dourados que haviam sido apreendidos em novembro de 2024 pela Polícia Civil e restituídos por ordem judicial em abril do ano passado.

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