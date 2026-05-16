Motociclista é perseguido e morto a tiros na BR-230, em São João do Araguaia

Um homem identificado como John Emanuel Cardoso, de 23 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (15), na BR-230, Rodovia Transamazônica, em São João do Araguaia, no sudeste do Pará. As informações iniciais são de que a vítima foi perseguida e alvejada enquanto pilotava uma motocicleta.

Testemunhas relataram que John Emanuel trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ferido, ele perdeu o controle da moto e caiu sobre o asfalto, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local. Os autores do crime fugiram sem serem identificados.

As informações policiais são que a vítima já possuía antecedentes policiais. Em 15 de março deste ano, John Emanuel e a companheira foram conduzidos à delegacia de São Domingos do Araguaia sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, ocasião em que a polícia apreendeu entorpecentes, dinheiro e materiais relacionados à comercialização de drogas.

Equipes da Polícia Militar de São João do Araguaia foram acionadas rapidamente para isolar a área até a chegada da Polícia Civil. Investigadores da delegacia de São Domingos do Araguaia realizaram os primeiros levantamentos, enquanto peritos da Polícia Científica de Marabá removeram o corpo e conduziram os exames necroscópicos no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O caso segue em investigação. A polícia trabalha para identificar os autores do crime e esclarecer as motivações do homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de São João do Araguaia investiga as circunstâncias do homicídio. "Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime", disse a PC, acrescentando que informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. "O sigilo é garantido", finalizou.