Suspeito de tentativa de feminicídio morre em intervenção policial em Brasil Novo

José Carlos Araújo Pereira, de 24 anos, morreu durante uma intervenção policial no bairro Novo Horizonte, no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (16). Conforme as informações policiais, ele estava sendo procurado após ser apontado como o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio que ocorreu na noite de quinta-feira (15), em Altamira.

Ainda segundo as informações policiais, a ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de Brasil Novo, Divisão de Homicídios de Altamira, Polícia Militar e agentes da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (4ª CIME). As forças de segurança realizavam buscas para localizar o suspeito desde que o caso foi denunciado.

De acordo com os relatos, os policiais chegaram até um imóvel apontado pelas investigações como possível esconderijo do suspeito. O local foi cercado pelas equipes e, durante a entrada dos agentes na residência, José Carlos teria tentado escapar. Ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito reagiu à abordagem e efetuou disparos contra os agentes. Um dos tiros atingiu a região do tórax de um investigador da Polícia Civil, porém o policial não sofreu ferimentos devido ao uso do colete balístico.

Após a troca de tiros, os agentes reagiram e o suspeito acabou baleado. Ele foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Municipal Maria José Biancardi, em Brasil Novo. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Durante a operação, um adolescente que estava no imóvel também foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades. As circunstâncias da intervenção policial deverão ser apuradas pelas autoridades policiais.