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Polícia

Suspeito de tentativa de feminicídio morre em intervenção policial em Brasil Novo

O caso foi registrado na sexta-feira (15)

O Liberal
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Suspeito de tentativa de feminicídio morre em intervenção policial em Brasil Novo. (Foto: Redes Sociais)

José Carlos Araújo Pereira, de 24 anos, morreu durante uma intervenção policial no bairro Novo Horizonte, no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (16). Conforme as informações policiais, ele estava sendo procurado após ser apontado como o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio que ocorreu na noite de quinta-feira (15), em Altamira.

Ainda segundo as informações policiais, a ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de Brasil Novo, Divisão de Homicídios de Altamira, Polícia Militar e agentes da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (4ª CIME). As forças de segurança realizavam buscas para localizar o suspeito desde que o caso foi denunciado.

De acordo com os relatos, os policiais chegaram até um imóvel apontado pelas investigações como possível esconderijo do suspeito. O local foi cercado pelas equipes e, durante a entrada dos agentes na residência, José Carlos teria tentado escapar. Ao perceber a aproximação dos militares, o suspeito reagiu à abordagem e efetuou disparos contra os agentes. Um dos tiros atingiu a região do tórax de um investigador da Polícia Civil, porém o policial não sofreu ferimentos devido ao uso do colete balístico.

Após a troca de tiros, os agentes reagiram e o suspeito acabou baleado. Ele foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Municipal Maria José Biancardi, em Brasil Novo. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Durante a operação, um adolescente que estava no imóvel também foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades. As circunstâncias da intervenção policial deverão ser apuradas pelas autoridades policiais.

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