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Polícia

Suspeito de ‘delivery de drogas’ é preso com skunk e cocaína em Santarém

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (15) no bairro Ipanema

O Liberal
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Suspeito de tráfico de drogas é preso com skunk e cocaína em Santarém. (Foto: O Impacto Santarém)

Um homem de 23 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (15) no bairro Ipanema, quando o suspeito foi flagrado pela Polícia Militar com entorpecentes dentro de uma bag de entregas ‘delivery’. A abordagem ocorreu durante uma blitz montada por agentes do 35º Batalhão na rua Asa Branca, esquina com Brasil Novo.

O suspeito foi identificado como sendo natural de Porto de Moz. Ele conduzia uma motocicleta modelo Shineray quando foi parado pelos militares. Durante revista pessoal, os policiais localizaram 16 porções de substância semelhante à skunk, seis invólucros de cocaína e R$ 50 em dinheiro. No celular do suspeito, um iPhone, havia escondido atrás da capinha uma nota de R$ 100.

Segundo a polícia, Douglas informou que havia chegado recentemente à cidade e que não tinha antecedentes criminais. Ele utilizava a bolsa típica de entregador de delivery para distribuir as drogas em diferentes pontos da cidade. O suspeito foi encaminhado à delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. Ele segue à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. "Foram apreendidos porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, dinheiro em espécie, além de materiais usados para embalo e preparo dos entorpecentes. O suspeito está à disposição da Justiça", acrescentou.

 

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tráfico de drogas

apreensão de entorpecentes
Polícia
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