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Erika Januza atualiza estado de saúde após ser internada no Rio de Janeiro

A atriz permanece acompanhada por familiares e pelo companheiro durante o tratamento

O Liberal
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Atriz é internada para realizar o protocolo de medicação e monitoramento da evolução do quadro infeccioso (César Diógenes/Divulgação)

A atriz Erika Januza foi internada na terça-feira, 14 de abril de 2026, em uma unidade hospitalar localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A paciente apresenta um quadro de infecção renal, condição clinicamente denominada pielonefrite, que consiste em uma inflamação do trato urinário superior que atinge os rins.

Januza, que integra o elenco da novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, no papel da personagem Niara, utilizou o status do aplicativo WhatsApp na noite da internação para divulgar dados sobre seu estado. No vídeo publicado, a atriz relatou: "Está tudo bem, eu estou com uma infecção nos rins, acho que é num só, e enquanto a infecção não diminui, eu não posso sair daqui. Estou me recuperando, sendo muito bem cuidada. Toda hora vem alguém aqui perguntar se tudo bem. O Pretinho está cuidando de mim lindamente. Minha mãe veio aqui... Eu não tô conseguindo responder, tem um monte de mensagens, vocês são lindos... Basicamente é isso. Pelo amor de Deus, tomem água".

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A internação foi estabelecida pelo corpo médico como protocolo para administração de medicação e monitoramento da evolução do quadro infeccioso. De acordo com informações médicas gerais sobre a patologia, a pielonefrite pode ocasionar sintomas como febre, dor lombar e desconforto abdominal, exigindo repouso e hidratação.

Até a manhã desta quarta-feira, 15, o hospital não emitiu boletim médico detalhando parâmetros laboratoriais e não foi estipulada uma previsão oficial para a alta hospitalar. A atriz permanece acompanhada por familiares e pelo companheiro durante o tratamento.

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