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Vidente que fez previsão de morte no BBB 26 volta a repercutir após perdas antes da final do reality

Declaração de vidente ganha destaque nas redes após mortes dias antes da final do reality

Hannah Franco
fonte

BBB 26: mortes antes da final fazem previsão voltar à tona (Reprodução/Redes sociais)

Uma previsão feita no início do Big Brother Brasil 26 voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. A declaração foi feita pelo vidente Mestre José, que afirmou que poderia ocorrer uma morte durante o programa.

Segundo ele, a situação envolveria uma pessoa dentro do confinamento, que sofreria um infarto e seria retirada da casa já desacordada. A previsão não se confirmou até o momento, mas voltou a circular após duas mortes registradas às vésperas da final do reality.

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Entre os casos está a morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt. Ele morreu na última sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana do Parnaíba (SP), após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

No domingo (19), também foi confirmada a morte do pai da participante Ana Paula Renault, aos 96 anos. Mesmo após ser informada, a sister decidiu permanecer no programa, atendendo a um desejo manifestado por ele em vida.

Confira a previsão:

As duas mortes em sequência chamaram a atenção de internautas, que passaram a relacionar os acontecimentos com a previsão feita anteriormente. A previsão, no entanto, mencionava especificamente um episódio dentro da casa, o que não ocorreu. Ainda assim, a repercussão se ampliou diante da proximidade com a final do programa.

A final do programa está marcada para esta terça-feira (21). Além de Ana Paula Renault, disputam o prêmio os participantes Milena e Juliano Floss.

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