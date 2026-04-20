Vidente que fez previsão de morte no BBB 26 volta a repercutir após perdas antes da final do reality
Declaração de vidente ganha destaque nas redes após mortes dias antes da final do reality
Uma previsão feita no início do Big Brother Brasil 26 voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. A declaração foi feita pelo vidente Mestre José, que afirmou que poderia ocorrer uma morte durante o programa.
Segundo ele, a situação envolveria uma pessoa dentro do confinamento, que sofreria um infarto e seria retirada da casa já desacordada. A previsão não se confirmou até o momento, mas voltou a circular após duas mortes registradas às vésperas da final do reality.
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Entre os casos está a morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt. Ele morreu na última sexta-feira (17), aos 68 anos, em Santana do Parnaíba (SP), após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
No domingo (19), também foi confirmada a morte do pai da participante Ana Paula Renault, aos 96 anos. Mesmo após ser informada, a sister decidiu permanecer no programa, atendendo a um desejo manifestado por ele em vida.
Confira a previsão:
As duas mortes em sequência chamaram a atenção de internautas, que passaram a relacionar os acontecimentos com a previsão feita anteriormente. A previsão, no entanto, mencionava especificamente um episódio dentro da casa, o que não ocorreu. Ainda assim, a repercussão se ampliou diante da proximidade com a final do programa.
A final do programa está marcada para esta terça-feira (21). Além de Ana Paula Renault, disputam o prêmio os participantes Milena e Juliano Floss.
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