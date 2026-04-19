Ana Paula Renault é informada sobre morte do pai no confessionário e decide permanecer no BBB 26
Renault permaneceu por mais de 10 minutos no confessionário, em conversa com a equipe da TV Globo
A produção do Big Brother Brasil 26 chamou a participante Ana Paula Renault ao confessionário para comunicar a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, ocorrida neste domingo (19).
Ana Paula permaneceu por mais de 10 minutos no confessionário, em conversa com a equipe da TV Globo, onde foi informada sobre o falecimento e orientada de que caberia a ela decidir se continuaria ou não no programa.
Após deixar o local, a sister revelou a situação ao participante Juliano, contando o que havia acontecido durante o atendimento reservado com a produção.
Mesmo diante da perda, a família já havia se manifestado nas redes sociais defendendo a permanência de Ana Paula no reality, em respeito a um desejo do próprio pai, que incentivava a participação da filha no programa.
Ana Paula, que ficou conhecida nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 16, retornou ao BBB 26 como veterana e segue como uma das favoritas ao prêmio desta edição.
