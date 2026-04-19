Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Paula Renault é informada sobre morte do pai no confessionário e decide permanecer no BBB 26

Renault permaneceu por mais de 10 minutos no confessionário, em conversa com a equipe da TV Globo

O Liberal
fonte

Ana Paula Renault é informada sobre morte do pai no confessionário e decide permanecer no BBB 26. (Reprodução)

A produção do Big Brother Brasil 26 chamou a participante Ana Paula Renault ao confessionário para comunicar a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, ocorrida neste domingo (19).

Ana Paula permaneceu por mais de 10 minutos no confessionário, em conversa com a equipe da TV Globo, onde foi informada sobre o falecimento e orientada de que caberia a ela decidir se continuaria ou não no programa.

Após deixar o local, a sister revelou a situação ao participante Juliano, contando o que havia acontecido durante o atendimento reservado com a produção.

Mesmo diante da perda, a família já havia se manifestado nas redes sociais defendendo a permanência de Ana Paula no reality, em respeito a um desejo do próprio pai, que incentivava a participação da filha no programa.

Ana Paula, que ficou conhecida nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil 16, retornou ao BBB 26 como veterana e segue como uma das favoritas ao prêmio desta edição.

Palavras-chave

Ana Paula Renault é informada sobre morte do pai no confessionário e decide permanecer no BBB 26
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda