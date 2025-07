Ximbinha exibe picape de quase R$ 300 mil após estreia como cantor solo

O guitarrista paraense Ximbinha, de 51 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais no último domingo (29/06), ao aparecer dirigindo uma Foton Tunland, avaliada em cerca de R$ 300 mil.

A publicação foi feita no perfil oficial do músico, que celebrou o momento com uma legenda descontraída: "Hoje é dia de ir na feira, comprar um peixe, pra um almoço especial no domingão!!".

O carro, uma picape média híbrida a diesel lançada no Brasil pela fabricante chinesa Foton, conta com tecnologia avançada, painel 100% digital, bancos de couro e teto solar panorâmico.

A novidade chega em um momento de mudança na carreira de Ximbinha. Em maio deste ano, o artista deu início à sua trajetória como cantor solo, lançando a música “Loirinha”, em que aparece também como vocalista, algo inédito em sua carreira até então.

Conhecido como ex-integrante da banda Calypso, ele decidiu seguir um novo caminho após várias tentativas de formar duplas com diferentes cantoras, após a separação de Joelma, em 2015.

Ximbinha vive atualmente com a advogada Karen Kethlen, de 37 anos, com quem é casado desde 2018. O casal reside na mesma mansão onde o músico viveu com a ex-esposa durante o auge da banda.