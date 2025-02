Ex-vocalista da banda de Ximbinha acusa guitarrista de assédio e exige multa de R$ 10 milhões

A cantora Jessica Rodrigues, ex-vocalista da banda de Ximbinha, acusa o guitarrista de assédio sexual e, junto com seu namorado, o empresário Wellington Júnior, pretende recorrer à Justiça para que ele pague uma multa milionária pelo rompimento do contrato de trabalho. Segundo a cantora, a rescisão se tornou inevitável devido aos assédios sofridos.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Wellington Júnior revelou que os advogados de Ximbinha já responderam à notificação extrajudicial e se mostraram abertos a um acordo. No entanto, Jessica não pretende negociar e quer levar o caso à Justiça para exigir o pagamento da multa contratual de R$ 10 milhões, prevista no contrato assinado com o guitarrista.

“O nosso advogado entrou com a notificação informando para eles da rescisão e, por conta do fato, o advogado deles fez a contranotificação dizendo que estão disponíveis para uma reunião para um acordo rescisório. A saída dela em nenhum momento foi contestada, então eles provavelmente vão acatar o pedido de rescisão imediata, mas a nossa intenção é entrar com uma ação por conta que a rescisão prevê multa”, declarou Wellington.

“A multa é por parte deles, porque o desejo era continuar com o contrato, só que esses assédios acabaram que tiraram esse desejo, porque não tem como estar em um ambiente de trabalho com o teu chefe te assediando sexualmente. A multa pela quebra de contrato é de R$ 10 milhões”, completou.

No início de fevereiro, Jessica parou de seguir Ximbinha e a banda no Instagram, dando indícios do rompimento. Dias depois, se pronunciou nas redes sociais: “Tem muita gente me perguntando por que sumi dos stories. Eu prefiro ficar quietinha um pouquinho e processar tudo que está acontecendo, porque não é fácil”, afirmou.

“Já entreguei nas mãos de Deus. Quem me conhece sabe da minha pessoa, o que eu passei. Tenho absoluta certeza de que muitas mulheres passaram e passam até hoje”, disse a cantora, destacando ainda que tem provas do que aconteceu. “Felizmente, eu tenho como provar. Senão, ninguém acreditaria em mim”, completou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Ximbinha solicitando um posicionamento, mas, até o fechamento da matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto.