Ximbinha vence processo contra Carla Maués por injúria e difamação; saiba detalhes

O guitarrista Ximbinha venceu um processo contra a cantora Carla Maués, ex-vocalista do grupo Cabaré do Brega, projeto liderado pelo paraense. Cledivan Almeida Farias, mais conhecido como Ximbinha, processou a ex-companheira de palco por crimes de injúria e difamação. O processo tramitava na 4ª Vara Criminal de Belém. Carla Maués foi processada após acusar Ximbinha de agressões psicológicas e maus-tratos.

De acordo com o processo, ao qual a reportagem teve acesso com exclusividade, a cantora alegou em uma emissora de televisão que “estaria doente, sofrendo depressão e que sua situação financeira se encontrava tão complicada, que precisou recorrer ao auxílio emergencial, por conta das supostas humilhações que o acusado lhe fez passar”. Além disso, declarou que “recebia somente R$ 500 por show e o acusado não cumpria uma série de acordos trabalhistas que fechou com ela”.

Durante o processo, diversas testemunhas foram ouvidas, incluindo um produtor musical que afirmou nunca ter presenciado qualquer humilhação praticada por Ximbinha contra Carla. Consta ainda no processo um episódio de uma suposta briga entre a cantora e o guitarrista, no qual o cantor Edilson Moreno retirou a filha de Carla do estúdio, em 2019. Questionado se durante a confusão houve gritos, exaltações ou desentendimentos, a testemunha apenas afirmou: “nada de exagero” e que tentou tranquilizar Carla e retirar ela e sua filha “daquela situação”. Outra testemunha, um músico da banda, declarou que todos do grupo Cabaré do Brega foram prejudicados pelas acusações, pois ficaram sem trabalhar.

Carla Maués afirmou, no processo, que Ximbinha era uma pessoa violenta e que sofreu tortura psicológica durante o período em que trabalhavam juntos. A cantora declarou ainda que passava por dificuldades financeiras, a ponto de perder seu apartamento, enquanto o guitarrista afirmava publicamente que ela ganhava muito dinheiro. Em depoimento, Carla relatou que participou do primeiro projeto de Ximbinha, o X-Calypso, por um ano, e depois integrou o Cabaré do Brega por dois anos. Na audiência, declarou que “não sabe o porquê, mas a partir de determinado período, Ximbinha supostamente começou a ficar com ódio” dela, de modo que ela não podia mais “lhe ver”. Além disso, afirmou que o guitarrista passou a proferir palavras humilhantes, como “gorda”, além de criticar sua voz, dizendo que não era uma “voz boa”.

No entanto, consta no processo que Carla Maués não registrou boletim de ocorrência sobre as humilhações que alegou sofrer, e suas testemunhas não compareceram à audiência, sob a justificativa de medo de Ximbinha. O juíz do caso destacou que a cantora não apresentou provas do pagamento de R$ 500 por show, como extratos bancários ou qualquer outro documento, nem testemunhas que confirmassem as supostas humilhações.

A sentença destaca que as declarações de Carla, divulgadas em um programa de televisão e replicadas na internet, causaram danos à imagem de Ximbinha. Segundo a decisão, a campanha feita por Carla na mídia resultou em prejuízos financeiros e morais para o guitarrista e sua equipe. O juiz Geraldo Neves Leite condenou Carla Maués a cinco meses e oito dias de detenção, além do pagamento de uma multa. No entanto, a pena privativa de liberdade foi convertida em prestação de serviços à comunidade, pelo período equivalente à condenação, com carga horária de uma hora por dia de pena aplicada.

A assessoria de Ximbinha declarou que “a condenação de Carla Maués reforça a necessidade de responsabilidade em não propagar difamações e calúnias, especialmente em tempos de redes sociais, onde boatos podem alcançar milhares de pessoas em questão de minutos. Com a conclusão do processo, Ximbinha espera cessar de uma vez por todas as difamações e calúnias que vinham afetando sua imagem profissional e vida pessoal”.

Procurada pela reportagem, Carla Maués preferiu não comentar sobre o assunto. Em nota, a defesa da cantora afirmou que a equipe jurídica foi acionada “para acessar os autos e verificar os últimos andamentos processuais para assim nos pronunciarmos a respeito. No mais, informo que os processos ainda estão em andamento e ainda não há uma decisão definitiva sobre ambos”, informou.

Essa não é a primeira vez que Ximbinha é acusado de maus-tratos por ex-vocalistas. Além das denúncias feitas por Joelma, o guitarrista também já foi acusado por Léia Manuelle, ex-integrante da X-Calypso. Recentemente, a atual vocalista da Ximbinha e Banda deixou de seguir o cantor nas redes sociais e, nesta quinta-feira (6), declarou que preferiu se recolher para processar tudo o que está acontecendo. Sem entrar em detalhes, afirmou que entregou a situação nas mãos de Deus. “Quem me conhece sabe da minha pessoa, o que eu passei. Tenho absoluta certeza de que muitas mulheres passaram e passam até hoje”, declarou. Jessica também afirmou ter provas do ocorrido e espera que tudo se resolva da melhor forma possível.