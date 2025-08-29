Capa Jornal Amazônia
Ximbinha em reality? Nome do músico paraense aparece em lista do elenco de programa diário

Reality show começa no dia 15 de setembro

O Liberal
fonte

Nome de Ximbinha apareceu em lista de reality (Reprodução / Instagram)

O músico, produtor musical e compositor paraense Ximbinha é um dos famosos cogitados para entrar em mais uma edição do reality A Fazenda. A 17ª edição, que começa no próximo dia 15 de setembro, terá um elenco formado por ex-globais e personalidades da televisão e da internet.

Rodrigo Carelli, diretor de reality shows, comentou sobre as diversas listas relacionadas ao elenco do programa que têm circulado pela internet. Além do nome do paraense, essas listas incluem: MC Guimê, Marcella Rica, Arthur Urach, Pepita, MC Melody, Rafael Cardoso, Alexandre Frota, Camila Loures, Davi Brito, Rayane Figliuzzi e Gabriela Spanic.

VEJA MAIS

image Ximbinha exibe picape de quase R$ 300 mil após estreia como cantor solo
Com 51 anos, músico paraense aposta em carreira vocal e celebra momento em carro de luxo

image Esposa de Ximbinha se declara após treino a dois: 'Meu gato!'
Músico paraense aparece em clima de romance e boa forma ao lado da advogada Karen Kethlen

image Ex-vocalista da banda de Ximbinha acusa guitarrista de assédio e exige multa de R$ 10 milhões
Jessica Rodrigues afirma que rompeu o contrato por não suportar os assédios e pretende recorrer à Justiça para cobrar a multa rescisória

"Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?", disse o diretor ao UOL.

Carelli prometeu algumas surpresas e também nomes fortes: "Acho que tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'."

 

