Ximbinha em reality? Nome do músico paraense aparece em lista do elenco de programa diário

O músico, produtor musical e compositor paraense Ximbinha é um dos famosos cogitados para entrar em mais uma edição do reality A Fazenda. A 17ª edição, que começa no próximo dia 15 de setembro, terá um elenco formado por ex-globais e personalidades da televisão e da internet.

Rodrigo Carelli, diretor de reality shows, comentou sobre as diversas listas relacionadas ao elenco do programa que têm circulado pela internet. Além do nome do paraense, essas listas incluem: MC Guimê, Marcella Rica, Arthur Urach, Pepita, MC Melody, Rafael Cardoso, Alexandre Frota, Camila Loures, Davi Brito, Rayane Figliuzzi e Gabriela Spanic.

"Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?", disse o diretor ao UOL.

Carelli prometeu algumas surpresas e também nomes fortes: "Acho que tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'."