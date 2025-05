Esposa de Ximbinha se declara após treino a dois: 'Meu gato!'

O guitarrista paraense Ximbinha, de 51 anos, está levando a sério a rotina fitness. O músico tem dividido os treinos com a esposa, a advogada Karen Kethlen, com quem mantém um relacionamento desde 2016.

Nesta semana, o casal apareceu junto em uma publicação nas redes sociais, direto da academia particular da mansão onde vivem, a mesma residência em que Ximbinha morou por anos com a ex-esposa, a cantora Joelma.

VEJA MAIS

Na imagem, Karen aparece ao lado do músico após o treino e se declara: “Fim de treino com o meu gato”, escreveu ela, com direito a beijinho e emojis apaixonados.