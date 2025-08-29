O que a Princesa Diana guardou em sua cápsula do tempo, fechada nos anos 1990 e aberta só agora?

Uma cápsula do tempo enterrada pela princesa Diana no início da década de 1990 foi localizada e aberta no Great Ormond Street Hospital, em Londres, durante obras no complexo hospitalar. O achado reacendeu a memória da atuação humanitária de Lady Di.

O conjunto, guardado em uma caixa de madeira revestida de chumbo, foi preenchido com objetos selecionados por Diana ao lado de duas crianças convidadas por um programa infantil britânico, como um retrato do cotidiano e da cultura pop da época.

Alguns itens apresentavam sinais de umidade, mas a maior parte do conteúdo foi preservada em boas condições, permitindo um raro mergulho na atmosfera do início dos anos 1990.

Itens encontrados

CD do álbum Rhythm of Love, de Kylie Minogue ;

; Mini TV portátil e calculadora solar ;

; Holograma de floco de neve;

Moedas britânicas e cinco sementes de árvore;

Passaporte europeu;

Exemplar do jornal The Times da época;

Fotografia da princesa Diana.

Com o avanço das obras, está prevista a criação de uma nova cápsula do tempo , mantendo vivo o elo simbólico entre o legado da princesa e futuras gerações.