Biógrafa de Diana fala sobre estado de saúde de Kate Middleton: 'Doente demais'

Kate Middleton está em tratamento contra o câncer há alguns meses, mantendo-se afastada dos eventos oficiais da realeza britânica. A princesa de Gales tem passado por quimioterapia após ter sido diagnosticada no início do ano. Desta forma, a imprensa internacional tem buscado informações sobre o estado de saúde dela, e a biógrafa da princesa Diana, Lady Colin Campbell, comentou sobre a recuperação de Kate.

Em entrevista à revista Mujer Hoy, Lady Colin Campbell revelou que a princesa está muito doente e precisa de tempo para se recuperar.

"Katherine está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela tem que se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são muito pequenos. É simples assim, ela está doente demais para ser ativa", afirmou Campbell.

A biógrafa também comentou sobre a postura do príncipe William, que continua com sua agenda de compromissos, apesar de enfrentar a difícil situação de ter tanto a esposa quanto o pai, Rei Charles III, diagnosticados com câncer. "Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias muito adversas que o Príncipe William está tendo que viver. Ele está fazendo o que qualquer um poderia fazer em seu lugar", declarou a biógrafa.