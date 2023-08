Iate da princesa Diana, avaliado em R$ 1 milhão, naufraga na França

O iate que marcou as últimas férias de verão da princesa Diana naufragou no último sábado (29), na comuna francesa de Beaulieu-sur-Mer. O incidente foi confirmado pela Guarda Costeira dos Alpes Marinhos. Sete pessoas a bordo da embarcação, mas felizmente ninguém se feriu. Segundo testemunhas, todos os passageiros e tribulantes conseguiram sair assim que a embarcação começou a afundar e ficaram em botes salva-vidas até a chegada do resgate.

De acordo com os gendarmes, o naufrágio ocorreu após a colisão com um objeto ainda não identificado. A profundidade em que o iate está é de pelo menos 2.430 metros, dificultando o resgate ou qualquer tentativa de recuperação.

Objeto que causou o naufrágio ainda não foi identificado. (Divulgação/Gendarmerie des Alpes-Maritimes)

As autoridades continuam em alerta, já que o iate afundou com quase 7 mil litros de diesel nos tanques, o que pode representar uma ameaça de poluição para a região. Os gendarmes conseguiram recuperar algumas malas que estavam na cozinha e no deck do iate.

Leilão e história

Iate marcou os últimos momentos da princesa Diana. (Reprodução/Getty Images)

Esse iate foi leiloado em 2020 por £ 171 mil (R$ 1 milhão na cotação atual), por ter sido palco dos últimos momentos de vida da princesa Diana antes de sua morte. Na epóca, o valor do leilão foi considerado baixo para a importância histórica da embarcação.

Após as férias de verão, Diana e Dodi Al-Fayed morreram em um acidente de carro em Paris, no dia 31 de agosto de 1997, quando o carro em que estavam colidiu com uma pilastra no túnel Alma, enquanto tentavam fugir dos paparazzi.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)