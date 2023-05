Princesa Diana é lembrada por internet durante coroação do rei Charles III: ‘Era para ser ela’

Diana Spencer, conhecida carinhosamente como “princesa do povo”, ex-esposa do rei Charles III, morreu há 25 anos, em um acidente automobilístico, mas nunca deixou de ser esquecida por seus súditos.

E, no dia que ocorre a coroação do ex-marido, neste sábado (6), não é de se estranhar que ela seja lembrada, principalmente porque, há teorias que mostram que Camilla Parker, agora, rainha consorte, teria sido caso extraconjugal de Charles enquanto ele estava com Diana.

Na internet, muitos fãs de Diana começaram a subir o nome da princesa, que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Alguns exaltados, outros tristes, comentaram sobre o fato de que era para a “princesa do povo” estar no lugar da Camilla na coroação se o acidente não tivesse ocorrido. Confira a repercussão: