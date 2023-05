Unção com óleo sagrado e recebimento de símbolos nobres fazem parte da coroação de Charles III

O rei Charles III foi coroado ao lado da esposa, rainha Camilla, como monarca do Reino Unido, em uma cerimônia realizada na manhã deste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. Durante o ato, foram feitos ritos sagrados, como unção de Charles com óleo sagrado e o recebimento de símbolos nobres: o anel, centros, além da coroa. Tudo foi conduzido pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Esses costumes fazem parte da tradição de soberanos dos últimos mil anos. A cerimônia contou com quatro elementos centrais: o reconhecimento, o juramento, a unção, a investidura, a coroação e a homenagem. Veja como funcionou:

No reconhecimento, Charles ficou no teatro na Abadia e se apresentou ao povo. Depois, ele fez o juramento de coroação, onde disse que irá governar com a lei, exercendo a justiça com misericórdia.

Em seguida, o Rei Charles III foi ungido nas mãos, peito e cabeça com óleo sagrado pelo arcebispo. Esse é considerado um dos momentos mais sagrados da coroação. Uma tela foi personalizada para garantir privacidade nessa parte da cerimônia.

Charles também foi vestido com as vestes sagradas, que neste ano serão os mesmos mantos vermelhos e roxos usados na cerimônia que coroou o rei George VI, em 1937. O soberano também foi presenteado com as jóias da Coroa, que simboliza toda a responsabilidade da monarquia.

No final da cerimônia, a Coroa de Santo Eduardo foi colocada na cabeça do rei Charles III, e os príncipes e nobres se dirigiram ao novo rei para prestar as suas homenagens.

"Rei dos reis e Senhor dos senhores, abençoai, nós vos rogamos, esta Coroa, e assim santificai vosso servo Charles, sobre cuja cabeça hoje a colocais como um sinal de majestade real, para que ele seja coroado com vosso gracioso favor e cheio de graça abundante e todas as virtudes principescas; por meio daquele que vive e reina supremo sobre todas as coisas, um Deus, mundo sem fim. Amém", afirmou o arcebispo momentos antes da coroação.

Charles foi direcionado ao Trono, o que significa que o rei está tomando posse do reino. O príncipe William, filho mais velho do monarca com Diana, prestou homenagem ao pai, fechando a etapa da coroação.

Camilla, esposa de Charles, também foi coroada como rainha do Reino, porém em uma versão mais curta da cerimônia.

Camilla foi coroada como a Rainha do Reino Unido (Reprodução/ Youtube The Royal Family)