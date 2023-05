Confira quem é o arcebispo que conduzirá cerimônia de coroação de rei Charles III

O Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana, conduzirá os ritos religiosos durante a cerimônia de coroação do Rei Charles III, que ocorre neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. A coroação é um serviço cristão profundamente enraizado na sabedoria das Escrituras. A programação será acompanhada por autoridades convidadas, família real, clero, membros políticos da Inglaterra e o povo.

Charles III se tornou o chefe da Igreja Anglicana e governador supremo da igreja, permitindo que ele governasse a religião oficial do Estado da Inglaterra. O Arcebispo da Cantuária é o cargo mais alto do clero e é o líder espiritual de fato, além de ter funções administrativas. O monarca nomeia formalmente os membros da Igreja que aconselham a premiê britânica.

Quem é o Arcebispo da Cantuária da coroação do Rei Charles III?

Justin Welby nasceu em Londres em 1956, estudou em Eton College e na Trinity College, em Cambridge, antes de trabalhar como executivo financeiro na indústria petrolífera. Ele foi ordenado diácono em 1992 e sacerdote em 1993 na diocese de Coventry. Welby atuou em missões anglicanas na África e no Oriente Médio e foi bispo de Durham antes de ser eleito o 105º Arcebispo da Cantuária em 2012.

Welby é um crítico franco dos excessos do capitalismo, um defensor das mulheres bispas e um opositor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele prometeu priorizar em seu ministério a renovação da Igreja, a reconciliação e o encorajamento da fé cristã. No funeral da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, Welby profere um sermão.