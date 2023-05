Coroação do rei Charles III: saiba como irá funcionar a cerimônia e que horas começa

A coroação do rei Charles III, de 74 anos, ocorre na manhã deste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, que reúne mais de dois mil convidados. O ato simbólico que formaliza o compromisso do novo marcante diante dos súditos vai ser realizado após oito meses da morte da rainha Elizabeth II, que veio à óbito em 2022 por problemas de saúde.

Casada com Charles, a rainha consorte Camilla também será coroada. O desfile do casal pelas ruas da capital da Inglaterra é uma das várias programações previstas para o grande dia.

Na lista de confirmados para acompanhar a cerimônia da coroação de Charles III, estão o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chefes de Estado e de governo, políticos locais, representantes da comunidade e membros da própria família real britânica e de monarquias de outros países.

Dos principais integrantes da família real, os únicos que podem não comparecer são Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, filho do rei, e os filhos do casal, Archie e Lilibet. Isso porque, o aniversário de quatro anos de Archie será no dia da coroação. Já Harry viajará até Londres para participar do evento.

Que horas é a coroação?

O evento começará a partir das 7h no horário de Brasília, mas em Londres, onde a coroação do rei Charles III ocorrerá por volta das 11h.

Onde assistir à coroação de Charles III?

A coroação poderá ser acompanhada em inglês pelos canais da emissora britânica Sky News ou da própria família real no YouTube. As pessoas também podem acompanhar a transmissão online do site da BBC.

Entenda tudo sobre como vai funcionar a cerimônia de coroação do Rei Charles III

A coroação em si, junto com os desfiles de e para a Abadia, durará várias horas. De forma quase inédita, é a primeira vez em 121 anos que o evento ocorre em um fim de semana desde 1902, quando Eduardo VII foi coroado.

O percurso da procissão que irá coroar o rei Charles III inicia como uma rota de 2 km que levará ele e a rainha Camila do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Eles vão se locomover na carruagem do Jubileu de Diamante, criado para a rainha Elizabeth II para comemorar o 60º aniversário do seu reinado. A duração deve ser de pouco menos de 40 minutos.

A cerimônia começará por volta das 7h e deve durar cerca de duas horas. Ela será dividida entre cinco etapas, que envolvem o reconhecimento, o juramento, a unção, investidura e entronização do rei. Após o término da cerimônia, será aberto um segundo ato solene para ungir e coroar a rainha conserte Camilla.

Ao fim, Charles III e Camila retornaram ao Palácio de Buckingham, em um percurso um pouco mais longo que a da Procissão do Rei, feita em uma carruagem de ouro do Estado, usada há 193 anos.

Os novos monarcas vão seguir a tradição iniciada pelo rei Eduardo VIII em 1902 e irão cumprimentar a multidão da varanda do Palácio de Buckingham. Pouco depois, o casal ganha a companhia dos membros da família real britânica.

Toda a cerimônia custará pelo menos 100 milhões de libras (cerca de R$ 625 milhões). Já os britânicos vão poder desfrutar de um final de semana prolongado de quatro dias de festa, que inclui shows de músicas, festas de rua, chás da tarde e alto consumo de cerveja.