Sósias do rei Charles III comemoram após anos de esquecimento

É comum que muitas celebridas tenham sósias ao redor do mundo, sendo extremamente semelhantes ou tendo alguns detalhes que lembram o famoso. O rei Charles III, filho da rainha Elizabeth II, a que morreu em setembro de 2022, é uma dessas pessoas que tem diversos imitadores, que chegam até a serem convidados para marcarem presença em eventos - e ganharem dinheiro com isso. Após a morte da rainha e com a chegada da coroação do novo monarca, o número de convites para os imitadores cresceram.

Charles Haslett, de 66 anos, foi um dos que choraram pela perda da monarca no ano passado. Imitador do filho mais velho da rainha, o idoso atua há anos como sósia do rei Charles III e investiu cerca de 5 mil libras (mais de R$ 31 mil) para se parecer com o primogênito de Elizabeth.

Ian Lieberl, de 81 anos, que recentemente assinou um contrato com uma agência de sósias, é um design de interiores aposentado e outro imitador do rei Charles III. O ancião passou anos sendo confundido com o monarca e decidiu se profissionalizar. " É só se transportar para um mundo de fantasia, de verdade" diz ele, lembrando que tem um contrato para comparecer em um almoço corporativo.

Antes da fama, quando vivia em segundo plano devido a popularidade da rainha Elizabeth II, Haslett credita a reputação do novo rei como principal fator para a baixa procura pelos sósias. O monarca é marcado pelo casamento turbulento e a infidelidade com a princesa Diana, a princesa de Gales, que morreu em um acidente de carro em 1997.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)