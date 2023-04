Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, não vai para a coroação do rei Charles III; entenda

A ex-atriz Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, não participará da coroação do Rei Charles III, que será realizada no início de maio. De acordo com o portal de notícias Page Six, no mesmo dia a duquesa de Sussex irá comemorar o aniversário do filho mais velho, Archie, que completará quatro anos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Veja os rendimentos de Harry e Meghan Markle após saída da realeza]]

O sucessor da Rainha Elizabeth II será coroado no dia 6 de maio, em uma cerimônia que contará com a participação dos príncipes e das princesas de Mônaco e do Japão, além de diversas outras autoridades e convidados célebres. Apesar da relevância do acontecimento, vários artistas britânicos como Harry Styles, Adele, Ed Sheeran e Robbie Williams não deverão comparecer à solenidade.

Meghan e Harry não vivem um bom momento do relacionamento, o que pode ter contribuído para a escolha da ex-atriz em não comparecer ao evento real. A duquesa de Sussex também não tem uma boa relação com a família real. Hoje com 41 anos, Meghan se casou com o príncipe em 2018, em meio a grande polêmica na época.

No dia da coroação, Meghan estará em sua casa, localizada em Montecito, na Califórnia, onde vai celebrar o aniversário de Archie. Harry, entretanto, vai viajar para Londres para acompanhar a coroação de seu pai. O irmão do duque de Sussex, o príncipe William, sua esposa e os três filhos do casal também devem comparecer à coroação de Charles III.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)