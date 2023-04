Harry e Meghan têm lista de exigências para ir à coroação de Charles, diz imprensa internacional

Faltando um mês para a coroação do Rei Charles III, que ocorrerá em 6 de maio, o Palácio de Buckingham divulgou na última terça-feira (4) a lista de convidados para um dos eventos mais esperados do mundo. Entre os nomes presentes, estão o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle. No entanto, ainda não há confirmação se o casal comparecerá à cerimônia, já que eles teriam feito três exigências para aceitar o convite.

Segundo o jornal britânico The Mirror, a presença dos filhos do casal, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, é uma das exigências. De acordo com a publicação, as crianças não foram chamadas por serem consideradas "muito novas". O jornalista Phil Dampier, que acompanha a família real britânica há décadas, afirmou que a demora na confirmação pode ter influenciado a situação, dado que o monarca acha "doloroso" não poder conviver com as crianças.

Outra exigência seria que o aniversário de quatro anos do príncipe Archie, que ocorrerá no mesmo dia da coroação, seja mencionado de alguma forma na cerimônia, mesmo que seja em um almoço ou recepção. Por fim, o casal também teria solicitado a participação no tradicional aceno da varanda do Palácio de Buckingham. Segundo a jornalista Angela Mollard, não há chance de isso acontecer, já que falta pouco tempo para a cerimônia e ainda não houve nenhum planejamento.

Porém, nesta quinta-feira (6), o tabloide The Sun divulgou que o casal foi barrado de aparecer na famosa varanda. De acordo com o jornal, Charles e Camila só serão acompanhados de membros da família real, ou seja, o príncipe William, Kate Middleton e seus três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.