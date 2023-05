Rainha consorte: veja o que é e o papel de Camilla, após Coroação de Charles III

Camilla Parker Bowles será coroada Rainha Consorte do Reino Unido, neste sábado (6), em uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, formalizando a posse de Charles III no trono britânico. O título de Rainha Consorte é dado à esposa do rei reinante, embora tenha diferença de cargo para o soberano. Entenda!

VEJA MAIS

Mas afinal, o que é o título Rainha Consorte?

Rainha consorte é um título concedido à esposa do rei vigente. Embora para família real o papel de Camila seja similiar ao do marido, ela não possui a mesma influência em questões específicas, como os poderes políticos e militares que o soberano. Para a imprensa inglesa o termo "Consorte" pode ser apenas uma forma de respeito, ainda pela morte recente de Elizabeth II. Pelas tradições, Camilla só receberia o título de rainha se tivesse nascido na família real britânica, como foi o caso de Elizabeth II, mãe de Carlos III, que se tornou a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido.

Qual o papel de Camila, após a coroação?

Camilla já costuma frequentar as programações da agenda real e também está à frente de várias organizações de caridade, que trabalham por assistência pública. É apoiadora de mais de 90 organizações com título de Duquesa da Cornualha. Entre os temas que prevalecem estão saúde, alfabetização, alimentação, causas animais, auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade, vítimas de estupro, abuso sexual e violência doméstica, além do empoderamento de mulheres e artes.

Quem é Camilla Parker Bowles?

Camilla, de 75 anos, nasceu em Londres em uma família ligada à aristocracia britânica. Ela se casou com o brigadeiro Andrew Henry Parker Bowles em 1973, com quem teve dois filhos. A história com Charles começou em 1971, quando se conheceram em uma partida de pólo no Windsor Great Park. Após o casamento de Charles com a princesa Diana, em 1981, a amizade de ambos continuou, porém o matrimônimo foi oficializado em 2005, quase 35 anos depois de se conhecerem.

A separação de Charles e Diana em 1996, após inúmeros boatos de que o monarca estaria traindo a ex-mulher com Camilla, levou a uma queda na popularidade de Charles e fez de Camilla uma das pessoas mais odiadas do Reino Unido na época. A cerimônia de casamento dos dois foi considerada polêmica do ponto de vista político e religioso, já que a Igreja Anglicana não aceitava o casamento de pessoas divorciadas na época.

Apesar das críticas e controvérsias em torno do relacionamento com Charles, Camilla foi aprovada publicamente por Elizabeth II pouco antes de sua morte. Durante o Jubileu de Platina da Rainha em fevereiro de 2022, ela fez um anúncio especial pedindo que a esposa de seu filho fosse respeitada pela sociedade britânica.