Sem Meghan, Harry chega para a coroação do pai sozinho; entenda o motivo

O príncipe Harry chegou à cerimônia de coroação do pai, o rei Charles III, que está sendo realizada na Abadia de Westminster, em Londres, neste sábado (6), completamente sozinho. A ex-atriz Meghan Markle, a esposa dele, ficou nos Estados Unidos para o aniversário de quatro anos de Archie, filho mais velho do casal.

Após as declarações polêmicas em sua autobiografia “O que sobra”, Harry deverá ficar longe do pai e também do irmão, príncipe William, durante o evento. O que foi dito no livro não agradou a família real britânica, e por isso, Harry foi rebaixado. Ele e a Meghan já tinham pedido para se afastar da realeza pouco tempo depois de se casarem.

Harry deverá participar apenas da primeira parte da cerimônia de coroação. Ele deve pegar um voo privado e voltar para os Estados Unidos ainda neste sábado (6) para comemorar o aniversário de Archie.