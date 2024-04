Acidente deixa duas brasileiras mortas e 33 feridos no Chile

Um acidente envolvendo um ônibus, no Chile, resultou na morte de duas brasileiras e deixou outras 33 pessoas feridas. O caso aconteceu na última madrugada (26). Segundo informações divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores, o ônibus saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 42 passageiros a bordo, dos quais três estão em estado grave.

Em nota oficial, o Itamaraty expressou condolências aos familiares e amigos das vítimas, além de desejar uma pronta recuperação aos feridos. O governo brasileiro também agradeceu à colaboração das autoridades chilenas competentes.

O consulado-geral em Santiago, capital do Chile, está acompanhando de perto a situação e prestando assistência aos brasileiros envolvidos no acidente.

Conforme reportado pelo jornal chileno La Tercera, o ônibus transportando turistas capotou enquanto trafegava na rodovia que conecta a região de Paso de Jama, na fronteira com a Argentina, a San Pedro do Atacama. Acredita-se que o motorista tenha perdido o controle do veículo, resultando nessa tragédia.