Ônibus de turismo tomba, mata 8 pessoas e deixa 23 feridos

Um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro e com destino a Porto Seguro, na Bahia, bateu em um barranco e tombou, na manhã desta quinta-feira (11), matando oito pessoas. Outra 23 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 885 da BR-101, em um trecho na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

O portal G1 Bahia informou que 34 pessoas estariam no veículo. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde deles.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros da Bahia tentavam resgatar outras três pessoas que estariam dentro do ônibus, mas ainda não tinham sido socorridas.