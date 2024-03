Ônibus de cantor sertanejo sai da pista, capota e deixa seis feridos

Nesta quarta-feira (20), o ônibus do cantor sertanejo Thiago Carvalho capotou na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG). O veículo saiu da pista e virou com 18 pessoas dentro, seis ficaram feridas.

O cantor não estava no veículo na hora do acidente. Thiago e a esposa haviam descido em São Paulo, onde residem. Estavam nele, músicos e a equipe técnica. Segundo a assessoria do cantor, quatro homens e uma mulher foram socorridos.

A Polícia Rodoviária Federal e da Arteris, concessionária da rodovia, informou que o ônibus estava se deslocando de São Paulo para Belo Horizonte quando o acidente aconteceu. Os agentes disseram que seis pessoas ficaram feridas, mas, de acordo assessoria do cantor, foram cinco, como noticiou o G1.

Nas redes sociais, Thiago Carvalho falou sobre o livramento: “Pessoal, passando para tranquilizar vocês. Todos estão bem. Obrigado, Deus, por tua fidelidade”.