Ônibus do Real Madrid sofre batida em véspera de jogo da Champions

O ônibus do Real Madrid se envolveu em um acidente nesta segunda-feira (12), enquanto se deslocava do aeroporto de Erfurt à Leipzig, na Alemanha. O acidente aconteceu durante a véspera da primeira partida contra o RB Leipzig, pelas oitavas de final da Champions League.

De acordo com a publicação do jornal alemão “Bild”, o acidente aconteceu em uma auto pista, no trecho entre Eichelborn e Nohra, quando um carro branco se aproximou do ônibus para filmá-lo e o motorista acabou batendo ao perder o controle do volante.

Segundo informações do Real Madrid comunicadas ao jornal espanhol ‘Marca’, ninguém sentiu a batida e os jogadores estão bem. O acidente foi notado enquanto os policiais faziam uma inspeção após chegarem ao destino final.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)