Homem negro de 53 anos morre durante abordagem da polícia nos EUA

Um homem negro de 53 anos morreu durante abordagem da polícia dentro de um bar, na cidade de Canton, Ohio, nos Estados Unidos. Nas imagens é possível observar o momento em que Frank Tyson, que estava algemado enquanto um policial apoia o joelho sobre o seu pescoço, diz: "Eu não consigo respirar".

Frank Tyson morreu no dia 18 de abril, no entanto o caso só veio à tona nesta quinta-feira (25), após a divulgação das imagens da câmera corporal de um dos policiais envolvidos na ação.

Segundo informações divulgadas pelo canal de TV CBS, após imobilizar Tyson, os policiais conversam, em tom de brincadeira, com outras pessoas no local.Em seguida, um policial pergunta a outro se o detido "se acalmou". O agente responde: "Ele deve ter desmaiado".

Minutos após notarem que Tyson não está respondendo, um dos policias diz que é preciso chamar a equipe médica e que não estava sentindo o pulso de Tyson.

De acordo com a CBS, os agentes fizeram massagem cardíaca em Tyson, que em seguida foi levado ao hospital. No entanto, o homem não resistiu e foi declarado morto menos de uma hora após dar entrada na emergência.

Em nota divulgada no dia 19, o Departamento de Polícia de Canton informou que "pouco após a detenção", os agentes "perceberam que Tyson ficou irresponsivo", e que os policiais também administraram doses de naxolona, um medicamento para depressão respiratória, antes da chegada das equipes médicas.

Acidente de carro

De acordo com a imprensa americana, a equipe policial teria ido ao local para atender a um chamado de acidente de carro. Havia apenas um carro na cena, sem motorista, e uma pessoa que estava passando apontou um bar de veteranos de guerra, como sendo o local onde o responsável estaria.

A CBS afirma que Tyson havia saído da prisão no último dia 6 de abril, após passar 24 anos em detenção por envolvimento em um caso de sequestro e roubo. Ele teria sido quase imediatamente incluído em uma lista de violadores de liberdade condicional por não se reportar a um oficial de Justiça

Casos semelhantes

Há 10 anos, em 2014, Eric Garner também morreu após ser detido por agentes em Nova York e reclamar que não conseguia respirar. Garner, suspeito de venda ilegal de cigarros, foi abordado e detido por policiais brancos, e mesmo gritando "Eu não consigo respirar" diversas vezes, ele foi mantido imobilizado e acabou morrendo. O policial que aplicou a manobra de asfixia não foi indiciado.

Caso parecido com o de George Floyd, em Minneapolis, no ano de 2020, que morreu enquanto estava imobilizado pelo policial Derek Chauvin. A morte acabou gerando uma onda de protestos mundo a fora. A frase em inglês, "I can't breathe", se tornou slogan de movimentos que protestam contra abusos policiais contra a população negra, como o Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam.

George Floyd foi imobilizado pelo policial branco Derek Chauvin com uma manobra semelhante à aplicada em Tyson - o joelho do agente sobre a sua nuca. Chauvin foi condenado e 22 anos de prisão.