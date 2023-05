Manto imperial e cinto de espada estão entre os acessórios reais da coração de Rei Charles III

Neste sábado (6), o Rei Charles III será coroado rei em cerimônia, em Londres. Ele utilizará peças históricas da coleção da família real. Algumas das peças foram utilizadas pelos ancestrais em outras coroações, alguns itens com mais de 200 anos.

Entre os itens que o rei do Reino Unido usará estão as vestimentas que fizeram parte das coroações do rei George IV, em 1821, do rei George V, em 1911, do rei George VI, em 1937, e da rainha Elizabeth II, em 1953.

A coroação será na Abadia de Westminster, em Londres, Rei Charles utilizará o Colobium Sindonis, a Supertúnica, o Manto Imperial, a Coroação Cinto da Espada e a Luva da Coroação, clássicos da monarquia britânica.

Charless III usará o Colobium Sindonis após a Unção. Ele tem a forma de uma túnica de linho branco e gola lisa fechada com um botão, que representa uma alva sacerdotal. A Supertúnica assume a forma de um casaco dourado com mangas e é usado sob o Manto Imperial. O rei é investido com a Supertúnica após a Unção e é preso com o Cinto da Espada da Coroação.

Esta Supertúnica foi confeccionada em 1911 para a coroação do rei George V, que aconteceu em 22 de junho daquele ano. E foi utilizada posteriormente por outros membros da família real que assumiram o trono desde então.

De acordo com a família real, a Supertúnica é do século XX e o design da peça é baseado em vestimentas sacerdotais e religiosas. Cada lado apresenta uma faixa bordada com fios espirais, que assumem a forma de hastes folhosas na técnica de ourivesaria. O bordado foi realizado em 1911 por Ladies Work Society e, como parte da tradição, baseia-se em paramentos eclesiásticos da época medieval.

Haverá um manto imperial sobre a Supertúnica. A veste que será usada por Charles III foi feita para a Coroação de George IV em 1821 e foi utilizada pelo rei George V, rei George VI e rainha Elizabeth II. É a vestimenta mais antiga usada no Serviço de Coroação.

O manto imperial é em tecido de ouro, prata e fios de seda, franja em lingotes de ouro e fecho em ouro. O tecido de ouro é feito com rosas, cardos, trevos, coroas, águias e flores-de-lis. O fecho de ouro tem a forma de uma águia, que também pode ser vista na recém-criada Tela da Unção, e na forma da Ampola que conterá o óleo do Crisma.

O Cinto da Espada da Coroação é feito de tecido de ouro e bordado em fios de ouro com arabescos e volutas. É forrado com seda vermelha escura, com uma fivela dourada estampada com emblemas nacionais (rosas, cardos e trevos) e um clipe de ouro para prender a Espada de Oferenda Joiada no lugar.

Durante o Serviço de Coroação, o Cinturão da Espada é colocado ao redor da Supertúnica. A Espada de Oferenda é então 'cingida' ou presa na cintura do Soberano usando o Cinto da Espada. O Arcebispo apresenta a Espada ao Monarca enquanto diz que ela deve ser usada para a proteção do bem e punição do mal. A espada é então removida e colocada no altar da Abadia de Westminster, antes que o Soberano seja investido com o Manto Imperial.

A luva ou manopla da coroação é feita para a mão direita do monarca. O objeto é usado para segurar o Cetro do Soberano durante a Coroação e então removido antes do processamento para a Cadeira do Trono.

Na coroação em 6 de maio, a Luva da Coroação será apresentada ao Charles III por Lord Indarjit Singh de Wimbledon.