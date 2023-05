Coroação do rei Charles III: conheça os significados dos objetos sagrados presentes na cerimônia

Quatro objetos foram criados especialmente para a tradicional coroação do rei Charles III e da rainha Camilla, que ocorre na manhã deste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. Conheça quais são os itens e para quê servem:

A unção é considerada uma das etapas mais importantes e sagradas da cerimônia. Por isso, foi criada uma nova tela de unção para garantir a privacidade do monarca e da rainha Camilla. Ela tem 2,6 metros de altura e 2,2 de largura.

Todo o design foi inspirado em um vitral da Capela Real do Palácio de St. James, que foi presenteado à rainha Elizabeth II para marcar seu Jubileu de Ouro em 2022.

Outro artigo religioso que foi criado unicamente para o evento foi uma Bíblia. A capa do livro sagrado que estará na cerimônia de coroação do rei Charles III foi feita com pele de cabra tingida com escrita em folha de ouro. Ao todo, existem apenas três cópias do objeto no mundo: uma que será dada ao rei; e as outras duas que serão colocadas nos arquivos da Abadia e da Universidade de Oxford.

Uma cruz de prata, que contém segundo o Vaticano, fragmentos da “Verdadeira Cruz” utilizada para crucificar Jesus Cristo também está presente no evento.

Também foram criadas novas cadeiras de congregação. Ao todo, existem cem espalhadas pela Abadia que serviu para acomodar os integrantes presentes.

Os assentos foram cobertos com um veludo azul e apresentam as cifras das Majestades. Após a coroação, as cadeiras serão leiloadas e todo o lucro será para doação.