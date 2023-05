Rei Charles III é coroado no Reino Unido e jurou defender a ‘lei e a igreja da Inglaterra’

O rei Charles III foi coroado neste sábado (6) em uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres. Usando a coroa de St. Edward, ele assumiu a função ao lado da rainha consorte Camilla, também coroada no evento.

Uma saudação com 62 tiros foi disparada na Torre de Londres em homenagem ao monarca. Também teve uma salva de seis tiros no Horse Guards Parade. Outros 21 tiros foram disparados em 13 locais em todo o Reino Unido, incluindo Edimburgo, Cardiff e Belfast, e em navios da Marinha Real.

Durante o juramento como rei, sentado na Cadeira do Estado, Charles prometeu defender a lei e também a igreja, declarando-se como um “fiel protestante”. Confira o discurso dele:

"Eu, Charles, solene e sinceramente na presença de Deus, professo, testifico e declaro que sou um fiel protestante e que irei, de acordo com a verdadeira intenção das leis que garantem a sucessão protestante ao trono, defender e manter as referidas promulgações com o melhor de meus poderes de acordo com a lei".