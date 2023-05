Lula e Janja participam da coroação do rei Charles III na Abadia de Westminster

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, participam, na manhã desta sábado (6), da cerimônia de coroação do rei Charles III, na Abadia de Westminster, em Londres. Outras autoridades de Estado, ministros e a família real britânica também estão presentes no grande evento.

VEJA MAIS

As informações iniciais são de que Lula e Janja chegaram ao local por volta das 6h (horário de Brasília). Dentro do Palácio de Buckingham, o presidente do Brasil sentou-se ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron.

[[(standard.Article) Coroação rei Charles III: veja a receita da quiche que será servida após cerimônia]]

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Lula e Macron aparecem trocando risadas e cumprimentos. Veja:

Lula desembarcou na Inglaterra na sexta-feira (5) ao lado de Janja para participar das festividades. Antes da cerimônia de coroação, Lula se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, na Church House.