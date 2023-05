Coroação rei Charles III: veja a receita da quiche que será servida após cerimônia

A coroação do rei Charles III, realizada neste sábado (06), pode até ser um momento de luxo, sofisticação e cheio de protocolos. Mas nem tudo seguirá à rigor. Um dos pratos que será servido no Palácio de Buckingham, em Lodres, é uma quiche real, feita com espinafre com favas e queijo. Essa é uma iguaria com ingredientes simples, fácil de ser adaptado aos convidados com intolerância alimentar e, sobretudo, é barata. Confira o passo a passo da quiche servida na coroação do novo soberano inglês.

Confira os ingredientes da Quiche da coroação:

Para a Massa:

125g de farinha;

25g de manteiga fria, cortada em cubos;

25g de banha;

2 colheres (sopa) de leite;

Sal a gosto.

Para o recheio:

125ml de leite;

175ml creme de leite;

2 ovos médios;

1 colher (sopa) de estragão fresco picado;

Sal e pimenta a gosto;

100g de queijo cheddar ralado;

180g de espinafre cozido, levemente picado;

60g de favas cozidas.

Confira o modo de preparo:

Massa

Comece peneirando a farinha e o sal em uma tigela. Adicione a manteiga e a banha. Misture até fica com uma textura arenosa. Adicione o leite aos poucos e amasse até ficar homogênea. Cubra a massa e deixe descansar na geladeira por 30 a 45 minutos.

Feito isso, enfarinhe levemente a superfície de trabalho e abra a massa com um rolo. É preciso ficar com a aparências de um círculo um pouco maior que o topo da forma. Pode deixar cerca de 5 mm de espessura. Depois forre a forma com a massa, tomando cuidado para não deixar furos ou quebrar a massa. Cubra novamente com papel e deixe descansar na geladeira por mais 30 minutos.

Forno

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre a assadeira com papel manteiga. Adicione feijões crus para dar peso e evitar que a massa estufe. Asse por 15 minutos e reserve.

Recheio

Para preparar o recheio, bata o leite, o creme, os ovos e os temperos. Espalhe metade do queijo ralado sobre a massa assada. Cubra com os espinafres picados, as favas e as ervas. Despeje a mistura líquida por cima e mexa delicadamente para garantir que o recheio fique uniforme. Tome cuidado para não rasgar a massa.

Por fim, polvilhe o queijo restante sobre a massa e leve novamente ao forno. Asse por 20 a 25 minutos em 160°C, até que fique firme e levemente dourado.