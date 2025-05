Pipoca de Leite Ninho: aprenda receita prática e fácil para fazer no feriado

Se você está procurando uma receita diferente e deliciosa para aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador com uma maratona de filmes ou um momento de lazer, a pipoca de leite Ninho é a escolha perfeita. Crocante, docinha e com aquele toque irresistível de leite em pó, esta receita é super fácil de fazer e vai deixar o seu feriado ainda mais gostoso. Veja os ingredientes e o modo de preparo:

🍿 Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de milho de pipoca

1/2 xícara (chá) de óleo

1/2 xícara (chá) de açúcar

Leite em pó para polvilhar

🍿 Modo de Preparo:

Em fogo médio, coloque a água em uma pipoqueira até começar a ferver. Adicione o açúcar, misture bem e deixe ferver mais um pouco. Em seguida, coloque o milho de pipoca e o óleo. Mexa bem até começar a estourar. Continue mexendo a pipoqueira até que a pipoca pare de estourar. Após isso, retire do fogo. Polvilhe leite em pó sobre a pipoca ainda quente, mexa bem para envolver todo o sabor e, em seguida, sirva como preferir.

💡 Dica: Para evitar acidentes, ao mexer a pipoca, segure a panela e a tampa com um pano para não se queimar, já que o estourar pode ser bem rápido.

Confira um vídeo da receita de pipoca de leite Ninho: