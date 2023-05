Kate Middleton usa joias de Diana e da rainha Elizabeth II em coroação de rei Charles III

Kate Middleton, esposa do príncipe William, decidiu homenagear Diana, mãe do marido, que morreu há 25 anos em um acidente automobilístico, e para a rainha Elizabeth II, usando jóias que pertenciam as duas mulheres, durante a coroação do rei Charles III, neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres.

No evento, a princesa de Gales Kate usou vestido marfim com flores das quatro estações, com barras de prata e bordado de linha, assinado por Alexander McQueen.

Como adornos, Kate usou um conjunto de pérolas e diamantes da sogra, e o colar George VI Festoon, que foi um presente do rei George VI para Elizabeth II.