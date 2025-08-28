Cantora paraense Nirah é a 1ª eliminada do programa 'Estrela da Casa', da TV Globo

A cantora paraense Nirah, representando do tecnomelody, foi eliminada na noite desta quinta-feira (28) do programa “Estrela da Casa”, da TV Globo. Ela deixou a competição após obter a menor nota do ranking semanal. Nirah foi a primeira participante a deixar o reality show musical.

VEJA MAIS

Na disputa direta com Biahh Cavalcante, Nirah somou 8,29 pontos, enquanto a concorrente alcançou 8,54 pontos, garantindo sua permanência no reality musical. O júri convidado do dia foi formado por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serrinha.

Na competição da noite, Nirah escolheu interpretar a música “K.O”, sucesso de Pabllo Vittar. No entanto, a apresentação não impressionou os jurados.

Natural de Breves, no Marajó, ela começou a cantar na igreja católica de sua cidade. Em seguida, foi chamada para cantar em uma banda local e, alguns anos depois, tornou-se uma das vocalistas da Companhia do Calypso. Em 2016, aos 21 anos, ela participou do “The Voice Brasil” e adicionou essa experiencia de disputas musicais no seu currículo. Na ocasião, os três jurados viraram a cadeira, mas Nirah decidiu integrar o time de Carlinhos Brown.