Dado Dolabella é condenado a prisão por agressão a ex-namorada, diz jornalista
Ator recebeu pena de dois anos e quatro meses em regime aberto por violência contra Marina Dolabella
O ator Dado Dolabella foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por agredir a ex-namorada e prima, Marina Dolabella. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Mathias.
O caso aconteceu em outubro de 2020, durante a pandemia, em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, o ator teria agredido a vítima após uma crise de ciúmes.
De acordo com o relato, Marina foi atingida por tapas e socos no rosto, depois que Dado leu mensagens trocadas entre ela e um amigo sobre um filme. As agressões causaram a ruptura do tímpano da vítima.
Procurada pelo portal Metrópoles, a assessoria do ator informou que desconhece a decisão judicial e que ele não foi notificado oficialmente. A reportagem também aguarda retorno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA