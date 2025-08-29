Capa Jornal Amazônia
Dado Dolabella é condenado a prisão por agressão a ex-namorada, diz jornalista

Ator recebeu pena de dois anos e quatro meses em regime aberto por violência contra Marina Dolabella

O Liberal
fonte

Dado Dolabella declarou falência em 2010. Reprodução/ Blasting News ()

O ator Dado Dolabella foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por agredir a ex-namorada e prima, Marina Dolabella. A informação foi divulgada pelo jornalista Paulo Mathias.

O caso aconteceu em outubro de 2020, durante a pandemia, em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, o ator teria agredido a vítima após uma crise de ciúmes.

De acordo com o relato, Marina foi atingida por tapas e socos no rosto, depois que Dado leu mensagens trocadas entre ela e um amigo sobre um filme. As agressões causaram a ruptura do tímpano da vítima.

Procurada pelo portal Metrópoles, a assessoria do ator informou que desconhece a decisão judicial e que ele não foi notificado oficialmente. A reportagem também aguarda retorno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

