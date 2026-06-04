'Os Ursos e Nós' leva tradição de carnaval pernambucano à tela do Cine PE

A tradição dos ursos de carnaval da Região Metropolitana do Recife ganhou espaço na programação competitiva da 30ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual. Exibido na última terça-feira (2), o documentário “Os Ursos e Nós”, dirigido por Maria Acselrad, integrou a mostra de curta-metragem do festival e apresenta um retrato das manifestações culturais presentes nos municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata. A cobertura do evento é realizada com exclusividade para o Grupo Liberal pelo jornalista e colunista Ismaelino Pinto.

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Com trajetória ligada à dança, à antropologia e à pesquisa acadêmica, Maria explica que o filme foi concebido como um ensaio etnográfico e sensorial sobre os grupos de ursos que participam do carnaval pernambucano. Segundo ela, a proposta da obra é convidar o público a mergulhar nos sons, nas cores, nas formas e, principalmente, na dança que caracteriza essa tradição popular.

“O filme é um convite a experimentar sensorialmente os sons, as formas, as cores, principalmente a dança dos ursos”, afirmou a diretora durante o festival.

Ela destaca ainda que a produção procura observar como essas manifestações convivem com processos de transformação cultural, preservando características próprias mesmo diante de tentativas de padronização.

Ao abordar a diversidade cultural do Nordeste, Maria lembrou que a região desperta o interesse de pesquisadores há décadas. A diretora citou iniciativas históricas de documentação do patrimônio cultural brasileiro, como as pesquisas idealizadas por Mário de Andrade nos anos 1930, e ressaltou que a riqueza das manifestações populares continua presente em diferentes territórios.

“Essa diversidade também se faz numa resistência, numa luta muito grande”, observou. Para ela, embora tenham ocorrido avanços nas políticas culturais nas últimas décadas, muitas dessas tradições ainda convivem com desafios relacionados ao acesso a recursos e à valorização de seus grupos e comunidades.

Após a passagem pelo Cine PE, o documentário seguirá seu circuito de exibições. A diretora confirmou que curta-metragem será apresentado em Belém, no final de agosto, durante o Encontro Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA). “Eu queria convidar todos para assistir", disse Marina.