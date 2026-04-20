Arco original do Cine Olympia é redescoberto durante obras de restauração

Nesta sexta-feira (24), o Cine Olympia completa 114 anos. O espaço histórico passa por obras de restauração e, durante a intervenção, o arco original da fachada foi redescoberto. A estrutura revela características arquitetônicas do início do século XX.

A informação sobre o achado foi divulgada pela Prefeitura de Belém na segunda-feira (20). A redescoberta surpreendeu as equipes técnicas e alterou o projeto inicial da reforma do cinema. Com cerca de 80% dos trabalhos já concluídos, a prefeitura informou que a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano. A obra visa a recuperação de elementos originais do prédio.

Detalhes da redescoberta e impacto no projeto

Segundo Jorge Pina, arquiteto do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o resgate da fachada original, com o arco, é um dos pontos mais importantes da obra. "O arco original estava lá, apenas camuflado", afirmou.

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A partir da identificação dos elementos originais, o projeto de restauração foi revisado para priorizar as características históricas do edifício. O investimento totaliza R$ 16.152.270,29. A execução da obra está a cargo da empresa GM Engenharia, com coordenação do Instituto Pedra. O financiamento provém da Vale, BNDES e Banco da Amazônia (BASA), via Lei Rouanet.

Andamento da reforma e futuras instalações

A engenheira Gabriela Cascais explicou que os trabalhos atuais incluem revestimentos, pintura, instalação de forros, esquadrias e portas. A parte civil deve ser concluída em breve.

Durante a execução, foram realizados reforços estruturais após o surgimento de fissuras. O telhado também foi recuperado e o projeto prevê novos equipamentos de projeção.

Após a conclusão da restauração, o Cine Olympia terá 255 poltronas e contará com um bar interno. Haverá também uma sala de memória com peças históricas.

Um projetor antigo e um piano do período do cinema mudo, adquiridos pela prefeitura, farão parte do acervo. O local receberá atividades de educação patrimonial, ligadas à história do cinema e do edifício.