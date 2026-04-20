Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arco original do Cine Olympia é redescoberto durante obras de restauração

Cinema passa por restauração com previsão de entrega no segundo semestre de 2026

O Liberal
fonte

Restauração do Cine Olympia revela arco original e resgata traços do século XX (Paula Lourinho)

Nesta sexta-feira (24), o Cine Olympia completa 114 anos. O espaço histórico passa por obras de restauração e, durante a intervenção, o arco original da fachada foi redescoberto. A estrutura revela características arquitetônicas do início do século XX.

A informação sobre o achado foi divulgada pela Prefeitura de Belém na segunda-feira (20). A redescoberta surpreendeu as equipes técnicas e alterou o projeto inicial da reforma do cinema. Com cerca de 80% dos trabalhos já concluídos, a prefeitura informou que a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano. A obra visa a recuperação de elementos originais do prédio.

Detalhes da redescoberta e impacto no projeto

Segundo Jorge Pina, arquiteto do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o resgate da fachada original, com o arco, é um dos pontos mais importantes da obra. "O arco original estava lá, apenas camuflado", afirmou.

VEJA MAIS

image Quando o Cine Olympia vai voltar? Saiba a previsão para a reabertura do cinema
Cinema mais antigo em funcionamento na América Latina deve reabrir ainda em 2026

image Dia Mundial do Cinema: Cine Olympia voltará a funcionar em 2026
Obras nesse ícone cultural da cidade de Belém prosseguem e têm previsão para serem concluídas no primeiro semestre do próximo ano, cultivando linhas originais do prédio

image Piano do Cine Olympia guarda histórias da música e do cinema em Belém
Fabricado em 1913, instrumento usado no Cine Olympia atravessa mais de um século de história cultural na capital paraense

A partir da identificação dos elementos originais, o projeto de restauração foi revisado para priorizar as características históricas do edifício. O investimento totaliza R$ 16.152.270,29. A execução da obra está a cargo da empresa GM Engenharia, com coordenação do Instituto Pedra. O financiamento provém da Vale, BNDES e Banco da Amazônia (BASA), via Lei Rouanet.

Andamento da reforma e futuras instalações

A engenheira Gabriela Cascais explicou que os trabalhos atuais incluem revestimentos, pintura, instalação de forros, esquadrias e portas. A parte civil deve ser concluída em breve.

Durante a execução, foram realizados reforços estruturais após o surgimento de fissuras. O telhado também foi recuperado e o projeto prevê novos equipamentos de projeção.

Após a conclusão da restauração, o Cine Olympia terá 255 poltronas e contará com um bar interno. Haverá também uma sala de memória com peças históricas.

Um projetor antigo e um piano do período do cinema mudo, adquiridos pela prefeitura, farão parte do acervo. O local receberá atividades de educação patrimonial, ligadas à história do cinema e do edifício.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cine olympia

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

estética

Gracyanne Barbosa remove preenchimentos faciais e adota tratamentos para aparência natural

Famosa utilizou suas redes sociais para mostrar o processo de remoção de preenchimentos faciais antigos

22.04.26 9h32

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Jorge Vercillo lança novo single com temática ambiental e participação do filho

‘Mãe Terra’ aposta em sonoridade folk e chega ao público no Dia da Terra, celebrado nesta quarta-feira (22)

22.04.26 8h30

CULTURA

Novo espetáculo de dança em Belém transforma memórias de mulheres em movimento

Apresentação gratuita na Casa das Artes marca início de temporada e inclui oficina aberta ao público

22.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Terminaram? Veja por que Marina Sena não apareceu na final do BBB 26 com Juliano Floss

Ausência da cantora na grande final chamou atenção dos fãs e gerou questionamentos sobre o relacionamento

22.04.26 0h59

BBB

Quanto Ana Paula, Juliano e Milena ganharam no BBB 26? Descubra os valores

Ao longo da edição, os participantes também tiveram a chance de acumular outros ganhos

22.04.26 9h01

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ALERTA DE FOFURA

Bebê fã do Guns N' Roses tenta realizar sonho antes de show em Belém

Minifã paraense de 1 ano mobiliza campanha para chamar atenção do baixista Duff antes de show no Mangueirão, no dia 25 de abril

22.04.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda