Dia Mundial do Cinema: Cine Olympia voltará a funcionar em 2026

Em 28 de dezembro de 1895, ou seja, há 130 anos, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública e comercial de filmes usando o invento deles, o cinematógrafo, em um café em Paris. Daí em diante, o cinema entrou na vida das pessoas no mundo todo e não saiu mais. Hoje, 5 de novembro, celebra-se o Dia Mundial do Cinema, e marcando esta data, os paraenses têm uma boa notícia: as obras de restauro do Cine Olympia, considerado o mais antigo em funcionamento na América Latina, têm previsão para terminar ainda no primeiro semestre de 2026, e, em sequência, o cinema voltará a funcionar, após uma restauração minuciosa de suas instalações, mediante uma parceria entre a Prefeitura de Belém, a ONG Instituto Pedra, o Governo Federal via Banco da Amazônia e BNDES e o Instituto Vale Cultural.

No final da sala de projeção, haverá um espaço tipo bar. Ao todo, serão 350 lugares no espaço para filmes e programações culturais. O Olympia conta com 113 anos de história, a partir de 24 de abril de 1912, quando foi inaugurado. Esse espaço cultural funciona em prédio na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém.

O Olympia continua sendo uma referência para o público de Belém que gosta de cinema. Gerações de espectadores reúnem momentos inesquecíveis nesse espaço cultural da capital paraense, e o retorno do cine, após o final das obras iniciadas em março de 2024, é aguardado com expectativa por muita gente.

Detalhes originais

De acordo com a representante do Instituto Pedra em Belém, Elizabeth Almeida, o Cine Olympia recebeu serviços diversos, como a reconstrução do piso, ou seja, ganha uma nova estrutura que não atrapalha a acústica da sala de projeção. "Mudamos toda a cobertura para uma cobertura original, que era de telha com uma estrutura específica. Nós fomos na prospecção achando os arcos daqui, que já tinham nesse local. Todos os arcos da lateral e da frente, que estavam todos escondidos. Nós estamos melhorando os banheiros, estamos fazendo novos. Nós temos três banheiros novos. Estamos colocando um elevador, que é para acessibilidade, e mais rampas. A acústica vai ser mudada, porque o cinema não tinha projeto acústico, e nós fizemos esse projeto por completo", diz Elizabeth Almeida.

Arcos originais do Cine Olympia são restaurados neste espaço cultural da capital do Estado do Pará (Foto: O Liberal)

Um desafio vencido no processo de restauro do Olympia se deu quando a equipe técnica foi contratar um projetor novo, moderno, de qualidade. Os técnicos constataram que para o tamanho do cinema não havia nenhum equipamento que se adaptasse ai tamanho do cinema, de um grande cine. Então, o Instituto Pedra decidiu fazer o que já tem em alguns cinemas em São Paulo e no Rio de Janeiro: organizar um bar na parte nos fundos da sala, de modo que o projetor instalado não atrapalhe a projeção de filmes no local. Esse setor terá, inclusive, vidros acústicos e as pessoas lá poder conferir as películas em exibição.

Como fruto do trabalho em equipe, foram viabilizados revestimentos novos de piso e paredes. Foi adotada a cor da pintura original do Olympia, e se tenta voltar às origens do cine em termos de visualidade. O Olympia vai ter cadeiras novas com a cor original. Isso porque as cadeiras que estavam no espaço não era as originais, mas, sim, de meados do século XX e que se apresentavam com muito cupim, deterioradas, inclusive, com o couro todo rasgado. Agora, vão ser de couro, da cor original, mas confortáveis e modernas.

"Como a gente achou o arco da fachada, inicial, do primeiro primeiro projeto, nós resolvemos colocá-lo aí. Ele não ter os elementos que tinha anteriormente, como esculturas, mas a volumetria é a volumetria do cinema original", destaca Elizabeth Almeida. Em outras, palavras, será resgatada a fachada original do Olympia, sem os adereços.

O superintendente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém (Semcult), Aiuá Reis Queiroz, destacou, nessa terça-feira (4), que a Prefeitura Municipal desenvolve um projeto de revitalização do Cine Olympia. "O nosso objetivo é não só entregar um novo cinema, mas entregar um cinema conforme ele estava funcionando no seu período inicial. A fachada do cinema é a mesma fachada original que nesse processo de restauro. Nós conseguimos reaver todo o patrimônio arquitetônico está sendo mantido, e Belém vai ganhar um grande equipamento cultural. O cinema em operação mais antigo da América Latina é em Belém do Pará", destacou Aiuá.

A expectativa da Prefeitura é ter a obra entregue no primeiro semestre de 2026, "logo iniciar a operação com um grande festival, porque esse vai ser um espaço para as escolas municipais e estaduis poderem vir aqui para visitar, e mais projetos culturais, exibição de filmes, valorização do artista paraense em um grande espetáculo que vai ser o Cine Olympia", como disse Aiuá Queiroz. Ele pontuou que as ideias para o Olympia são muitas, sediando a projeção de filmes e de valorização do artista paraense "para que o cineasta parense possa ter um espaço par trazer festivais, poder lançar seus filmes, estudantes terem acesso a novas produções regionais".



