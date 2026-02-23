Quando o Cine Olympia vai voltar? Saiba a previsão para a reabertura do cinema

O Cine Olympia, um dos cinemas de rua mais antigos em funcionamento na América Latina, passa por uma reforma completa que vem chamando atenção na capital paraense. Inaugurado em 24 de abril de 1912, o espaço integra a memória cultural de Belém e sua arquitetura histórica, que remonta ao período da Belle Époque, junto a edifícios icônicos como o Theatro da Paz e o Palacete Bolonha.

A revitalização do Olympia inclui recuperação estrutural, manutenção da fachada original, reconstrução do piso e instalação de equipamentos de cozinha e sanitários. Na fase atual, conhecida como “arquitetura fina”, os trabalhos envolvem pintura e acabamentos detalhados. O objetivo é preservar o patrimônio histórico enquanto adapta o cinema às demandas modernas de exibição e conforto do público.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informou à Redação Integrada de O Liberal que a previsão é que o Cine Olympia seja entregue ainda no primeiro semestre de 2026, mas sem data exata definida.

A expectativa é que, após a reabertura, o cinema continue a ser um ponto de referência cultural e turístico na capital paraense. A reforma segue a chamada fase de “arquitetura fina”, com detalhes de acabamento e pintura.

O que muda no Cine Olympia

A reforma inclui a reconstrução do piso, instalação de equipamentos de cozinha e sanitários, além da manutenção da fachada original. Na sala de projeção, que terá capacidade para 350 lugares, será criado um espaço tipo bar ao final do ambiente.

