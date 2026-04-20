Experiência inédita, 'Original Game' propõe o brincar em família com atividades lúdicas

Baseado no conceito de atividades lúdicas voltadas ao aprendizado, "Original Game", projeto desenvolvido pela Hipermeios utiliza jogos analógicos com o objetivo de promover a interação familiar. Instalado no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, o espaço é destinado a ampla faixa etária, de 6 a 80 anos.

O evento reúne aproximadamente 40 jogos exclusivos de madeira, como uma ferramenta para fortalecer a convivência familiar, estimular a interação, a criatividade e a reconexão fora do ambiente digital para promover a interação em grupo que só os jogos analógicos permitem.

“Essa é mais uma experiência que reforça o compromisso em oferecer atrações inovadoras e que promovem momentos de qualidade entre as famílias. O Original Game chega para proporcionar uma vivência diferenciada, estimulando a interação, o brincar coletivo e a criação de memórias afetivas em um ambiente seguro e acolhedor”, destaca a gerente de marketing do shopping, Raphaella Rocha.

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De acordo com a neurociência, o ato de brincar atua em diversas áreas, auxilia na formação, na socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. “Os jogos trazem aprendizado e diversão ao mesmo tempo, e brincando, seja uma criança ou adulto, exploramos novos mundos, estratégias, emoções, habilidades psicomotoras, por isso criamos o Original Game, para resgatar esse tempo dos jogos de interação familiar, que tem se perdido com o uso excessivo dos celulares” explica Paulo Zimmermann, CEO da Hipermeios e Criador e Diretor Executivo do Original Game.

Inspirado por diversas culturas ao redor do mundo, incluindo Europa, EUA, Índia e Coreia do Sul, o Original Game resgata elementos de jogos atuais e desde a era medieval que ainda influenciam práticas lúdicas atuais, combinando tradições antigas com novas abordagens.

Entre essas inspirações, destacam-se jogos baseados em métodos educacionais consagrados, além de criações e adaptações originais que oferecem experiências únicas de aprendizado e entretenimento.

A ideia do Original Game surgiu de devolver esse tempo que os jogos ocupavam na vida social, um tempo mais leve e de aprendizado lúdico, que hoje está bem restrito. A era medieval produziu jogos que ultrapassaram o tempo, alguns destes são relembrados no projeto Original Game.

Alguns benefícios dos jogos

Reconexão familiar e resgate da infância: os jogos e brincadeiras permitem que os adultos resgatem sua própria infância, facilitando a conexão com os filhos e incentivando o "tempo analógico" em detrimento do uso excessivo de telas.

Estímulo ao desenvolvimento e à criatividade: os jogos promovem a lógica, a estratégia, a matemática, a imaginação, o foco e a concentração e a resolução de problemas.

Interação entre todas as idades: os brinquedos de madeira, além de incentivarem a imaginação das crianças, despertam a nostalgia em adultos, criando um elo entre gerações. Esses jogos promovem a troca, a curiosidade e a competição saudável entre avós, pais e filhos.

Desenvolvimento de valores e habilidades sociais: ao brincar em família, as crianças desenvolvem a cooperação, a empatia e a capacidade de lidar com a frustração. O contato social fortalece habilidades de comunicação e a construção de relacionamentos mais saudáveis.

Agende-se

Data: até junho

Hora: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos das 13h às 19h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1.052

Entrada: R$ 90 inteira e R$ 45 meia-entrada e grupos a partir de 3 pessoas ou mais, todos pagam meia. Tempo ilimitado para todos os valores - Clientes i’Club têm ingressos com valores especiais: Prata por R$ 40,00, Ouro por R$ 35,00 e Diamante por R$ 30,00. A compra deve ser feita presencialmente na bilheteria do evento.