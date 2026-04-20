Experiência inédita, 'Original Game' propõe o brincar em família com atividades lúdicas
Projeto reúne aproximadamente 40 jogos exclusivos de madeira em espaço de shopping em Belém
Baseado no conceito de atividades lúdicas voltadas ao aprendizado, "Original Game", projeto desenvolvido pela Hipermeios utiliza jogos analógicos com o objetivo de promover a interação familiar. Instalado no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, o espaço é destinado a ampla faixa etária, de 6 a 80 anos.
O evento reúne aproximadamente 40 jogos exclusivos de madeira, como uma ferramenta para fortalecer a convivência familiar, estimular a interação, a criatividade e a reconexão fora do ambiente digital para promover a interação em grupo que só os jogos analógicos permitem.
“Essa é mais uma experiência que reforça o compromisso em oferecer atrações inovadoras e que promovem momentos de qualidade entre as famílias. O Original Game chega para proporcionar uma vivência diferenciada, estimulando a interação, o brincar coletivo e a criação de memórias afetivas em um ambiente seguro e acolhedor”, destaca a gerente de marketing do shopping, Raphaella Rocha.
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De acordo com a neurociência, o ato de brincar atua em diversas áreas, auxilia na formação, na socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. “Os jogos trazem aprendizado e diversão ao mesmo tempo, e brincando, seja uma criança ou adulto, exploramos novos mundos, estratégias, emoções, habilidades psicomotoras, por isso criamos o Original Game, para resgatar esse tempo dos jogos de interação familiar, que tem se perdido com o uso excessivo dos celulares” explica Paulo Zimmermann, CEO da Hipermeios e Criador e Diretor Executivo do Original Game.
Inspirado por diversas culturas ao redor do mundo, incluindo Europa, EUA, Índia e Coreia do Sul, o Original Game resgata elementos de jogos atuais e desde a era medieval que ainda influenciam práticas lúdicas atuais, combinando tradições antigas com novas abordagens.
Entre essas inspirações, destacam-se jogos baseados em métodos educacionais consagrados, além de criações e adaptações originais que oferecem experiências únicas de aprendizado e entretenimento.
A ideia do Original Game surgiu de devolver esse tempo que os jogos ocupavam na vida social, um tempo mais leve e de aprendizado lúdico, que hoje está bem restrito. A era medieval produziu jogos que ultrapassaram o tempo, alguns destes são relembrados no projeto Original Game.
Alguns benefícios dos jogos
Reconexão familiar e resgate da infância: os jogos e brincadeiras permitem que os adultos resgatem sua própria infância, facilitando a conexão com os filhos e incentivando o "tempo analógico" em detrimento do uso excessivo de telas.
Estímulo ao desenvolvimento e à criatividade: os jogos promovem a lógica, a estratégia, a matemática, a imaginação, o foco e a concentração e a resolução de problemas.
Interação entre todas as idades: os brinquedos de madeira, além de incentivarem a imaginação das crianças, despertam a nostalgia em adultos, criando um elo entre gerações. Esses jogos promovem a troca, a curiosidade e a competição saudável entre avós, pais e filhos.
Desenvolvimento de valores e habilidades sociais: ao brincar em família, as crianças desenvolvem a cooperação, a empatia e a capacidade de lidar com a frustração. O contato social fortalece habilidades de comunicação e a construção de relacionamentos mais saudáveis.
Agende-se
Data: até junho
Hora: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos das 13h às 19h
Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1.052
Entrada: R$ 90 inteira e R$ 45 meia-entrada e grupos a partir de 3 pessoas ou mais, todos pagam meia. Tempo ilimitado para todos os valores - Clientes i’Club têm ingressos com valores especiais: Prata por R$ 40,00, Ouro por R$ 35,00 e Diamante por R$ 30,00. A compra deve ser feita presencialmente na bilheteria do evento.
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