Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Experiência inédita, 'Original Game' propõe o brincar em família com atividades lúdicas

Projeto reúne aproximadamente 40 jogos exclusivos de madeira em espaço de shopping em Belém

O Liberal
fonte

Original Game é destinado a ampla faixa etária, de 6 a 80 anos (Divulgação)

Baseado no conceito de atividades lúdicas voltadas ao aprendizado, "Original Game", projeto desenvolvido pela Hipermeios utiliza jogos analógicos com o objetivo de promover a interação familiar. Instalado no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, o espaço é destinado a ampla faixa etária, de 6 a 80 anos.

O evento reúne aproximadamente 40 jogos exclusivos de madeira, como uma ferramenta para fortalecer a convivência familiar, estimular a interação, a criatividade e a reconexão fora do ambiente digital para promover a interação em grupo que só os jogos analógicos permitem.

“Essa é mais uma experiência que reforça o compromisso em oferecer atrações inovadoras e que promovem momentos de qualidade entre as famílias. O Original Game chega para proporcionar uma vivência diferenciada, estimulando a interação, o brincar coletivo e a criação de memórias afetivas em um ambiente seguro e acolhedor”, destaca a gerente de marketing do shopping, Raphaella Rocha.

VEJA MAIS

image Nelson Lima entrega o livro ‘Abra-me’, nesta quarta (22), em Belém
Será em um evento gratuito com apresentações de artistas e autógrafos do autor no Núcleo de Conexões Na Figueiredo nesta quarta (22)

image 31º Festival É Tudo Verdade tem como vencedores 'Um Filme de Medo' e 'Sagrado'
Entre os curtas, os premiados são 'Sonhos de Apagão' e 'Os Arcos Dourados de Olinda'

image Pajé Zeneida Lima: "Que o enredo ajude a cuidar da Amazônia!"
Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a ambientalista e escritora fala sobre a emoção de ter sua vida como ativista em defesa da cultura amazônica enfocada no enredo 2027 da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis

De acordo com a neurociência, o ato de brincar atua em diversas áreas, auxilia na formação, na socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. “Os jogos trazem aprendizado e diversão ao mesmo tempo, e brincando, seja uma criança ou adulto, exploramos novos mundos, estratégias, emoções, habilidades psicomotoras, por isso criamos o Original Game, para resgatar esse tempo dos jogos de interação familiar, que tem se perdido com o uso excessivo dos celulares” explica Paulo Zimmermann, CEO da Hipermeios e Criador e Diretor Executivo do Original Game.  

Inspirado por diversas culturas ao redor do mundo, incluindo Europa, EUA, Índia e Coreia do Sul, o Original Game resgata elementos de jogos atuais e desde a era medieval que ainda influenciam práticas lúdicas atuais, combinando tradições antigas com novas abordagens.

Entre essas inspirações, destacam-se jogos baseados em métodos educacionais consagrados, além de criações e adaptações originais que oferecem experiências únicas de aprendizado e entretenimento. 

A ideia do Original Game surgiu de devolver esse tempo que os jogos ocupavam na vida social, um tempo mais leve e de aprendizado lúdico, que hoje está bem restrito. A era medieval produziu jogos que ultrapassaram o tempo, alguns destes são relembrados no projeto Original Game. 

Alguns benefícios dos jogos

Reconexão familiar e resgate da infância: os jogos e brincadeiras permitem que os adultos resgatem sua própria infância, facilitando a conexão com os filhos e incentivando o "tempo analógico" em detrimento do uso excessivo de telas.

Estímulo ao desenvolvimento e à criatividade: os jogos promovem a lógica, a estratégia, a matemática, a imaginação, o foco e a concentração e a resolução de problemas.

Interação entre todas as idades: os brinquedos de madeira, além de incentivarem a imaginação das crianças, despertam a nostalgia em adultos, criando um elo entre gerações. Esses jogos promovem a troca, a curiosidade e a competição saudável entre avós, pais e filhos.

Desenvolvimento de valores e habilidades sociais: ao brincar em família, as crianças desenvolvem a cooperação, a empatia e a capacidade de lidar com a frustração. O contato social fortalece habilidades de comunicação e a construção de relacionamentos mais saudáveis.

Agende-se

Data: até junho
Hora: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos das 13h às 19h
Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1.052
Entrada: R$ 90 inteira e R$ 45 meia-entrada e grupos a partir de 3 pessoas ou mais, todos pagam meia. Tempo ilimitado para todos os valores - Clientes i’Club têm ingressos com valores especiais: Prata por R$ 40,00, Ouro por R$ 35,00 e Diamante por R$ 30,00. A compra deve ser feita presencialmente na bilheteria do evento.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

game
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

estética

Gracyanne Barbosa remove preenchimentos faciais e adota tratamentos para aparência natural

Famosa utilizou suas redes sociais para mostrar o processo de remoção de preenchimentos faciais antigos

22.04.26 9h32

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Jorge Vercillo lança novo single com temática ambiental e participação do filho

‘Mãe Terra’ aposta em sonoridade folk e chega ao público no Dia da Terra, celebrado nesta quarta-feira (22)

22.04.26 8h30

CULTURA

Novo espetáculo de dança em Belém transforma memórias de mulheres em movimento

Apresentação gratuita na Casa das Artes marca início de temporada e inclui oficina aberta ao público

22.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Terminaram? Veja por que Marina Sena não apareceu na final do BBB 26 com Juliano Floss

Ausência da cantora na grande final chamou atenção dos fãs e gerou questionamentos sobre o relacionamento

22.04.26 0h59

BBB

Quanto Ana Paula, Juliano e Milena ganharam no BBB 26? Descubra os valores

Ao longo da edição, os participantes também tiveram a chance de acumular outros ganhos

22.04.26 9h01

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ALERTA DE FOFURA

Bebê fã do Guns N' Roses tenta realizar sonho antes de show em Belém

Minifã paraense de 1 ano mobiliza campanha para chamar atenção do baixista Duff antes de show no Mangueirão, no dia 25 de abril

22.04.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda