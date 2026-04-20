Nelson Lima entrega o livro ‘Abra-me’, nesta quarta (22), em Belém

Em uma construção literária apenas, o poeta Nelson Lima consegue disseminar uma plêiade de sentidos para quem a confere: “Abra-me”. E essa construção é justamente o título de seu novo livro, a ser lançado em Belém na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, no bairro de Nazaré. O lançamento não poderia ter outra cara senão aquilo de que o poeta gosta tanto: literatura e música.

Por isso, “Abra-me” vai ser lançado com performances de artistas locais no evento denominado “Maravilhosa Entortada”, em conexão com o Selo Torto que dá luz ao livro. Quem vai se apresentar por lá é Mainumy, Cleison Monteiro e Reiner. São artistas cujas obras transitam entre a canção e a poesia, criando camadas de escuta e significado que dialogam diretamente com o universo do livro.

A “Maravilhosa Entortada” é apresentada pela coordenação do evento como ”uma noite em que poesia não se limita à página e o som não se restringe à canção, mas ambos se fundem como linguagem viva”. Tanto que quem prestigiar o lançamento de “Abra-me” vai conferir a arte de Mainumy, um artista de presença marcante na cena musical independente paraense; de Cleison Monteiro, músico cujo trabalho dialoga com a força da palavra cantada, e Reiner, também curador do livro e que apresentará canções que atravessam a poesia de Nelson Lima.

Nelson apresenta o título do livro. “Na verdade, é um apelo do livro para o leitor, o livro pedindo para o leitor abri-lo. Algumas pessoas já estão fazendo a sua leitura, pensando que o título é para cada leitor se abrir”.

O poeta tem razão. Abrir-se envolve a arte de se lançar ao encontro do novo, de sentimentos, emoções, de se descobrir, a partir da leitura de um livro, do mundo, de si próprio. Poder contar uma nova história para si mesmo. O poeta tem razão: deve-se aceitar o convite do livro e conferir suas páginas.

São 68 poemas, “com temas, sem temas, com formas, sem formas”, diz Nelson. “Meus poemas não têm temas...”, pontua esse autor. “Abra-me” sai pela Editora Dialética.

Para dar um gostinho ao público, Nelson Lima revela um dos poemas do livro, e justamente aquele que dá nome a esse trabalho literário – “Abra-me”:

“Abra-me

Como quem quer ser

Abrir a si mesmo e poder

Deliciar a retirada do esmo

Para saborear letras

Ter prazer com a palavras

Um ápice com as frases

Degustando as estrofes

Deglutindo as Poesias

E abrindo este Livro!”

Este é o segundo livro de Nelson Lima. O primeiro saiu em 2018, intitulado “Virando a Capa”. E Nelson já está no clima do lançamento, isto é, do diálogo entre música e literatura. “Na verdade, muitas das minhas poesias são músicas. Um dos poemas neste livro tem o título de ‘Música’ “. Agora, é só conferir o lançamento do livro, ou seja, abrir-se para a poesia e a música de cada dia.

Serviço:

Evento ‘Maravilhosa Entortada’ – Lançamento do livro “abra-me”, de Nelson, pelo Selo Torto

Data: 22 de abril (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Núcleo de Conexões Ná Figueredo – Av. Gentil Bittencourt, 449, Belém (PA)

Entrada: Gratuita