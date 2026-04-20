Nelson Lima entrega o livro ‘Abra-me’, nesta quarta (22), em Belém
Será em um evento gratuito com apresentações de artistas e autógrafos do autor no Núcleo de Conexões Na Figueiredo nesta quarta (22)
Em uma construção literária apenas, o poeta Nelson Lima consegue disseminar uma plêiade de sentidos para quem a confere: “Abra-me”. E essa construção é justamente o título de seu novo livro, a ser lançado em Belém na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, no bairro de Nazaré. O lançamento não poderia ter outra cara senão aquilo de que o poeta gosta tanto: literatura e música.
Por isso, “Abra-me” vai ser lançado com performances de artistas locais no evento denominado “Maravilhosa Entortada”, em conexão com o Selo Torto que dá luz ao livro. Quem vai se apresentar por lá é Mainumy, Cleison Monteiro e Reiner. São artistas cujas obras transitam entre a canção e a poesia, criando camadas de escuta e significado que dialogam diretamente com o universo do livro.
A “Maravilhosa Entortada” é apresentada pela coordenação do evento como ”uma noite em que poesia não se limita à página e o som não se restringe à canção, mas ambos se fundem como linguagem viva”. Tanto que quem prestigiar o lançamento de “Abra-me” vai conferir a arte de Mainumy, um artista de presença marcante na cena musical independente paraense; de Cleison Monteiro, músico cujo trabalho dialoga com a força da palavra cantada, e Reiner, também curador do livro e que apresentará canções que atravessam a poesia de Nelson Lima.
Nelson apresenta o título do livro. “Na verdade, é um apelo do livro para o leitor, o livro pedindo para o leitor abri-lo. Algumas pessoas já estão fazendo a sua leitura, pensando que o título é para cada leitor se abrir”.
O poeta tem razão. Abrir-se envolve a arte de se lançar ao encontro do novo, de sentimentos, emoções, de se descobrir, a partir da leitura de um livro, do mundo, de si próprio. Poder contar uma nova história para si mesmo. O poeta tem razão: deve-se aceitar o convite do livro e conferir suas páginas.
São 68 poemas, “com temas, sem temas, com formas, sem formas”, diz Nelson. “Meus poemas não têm temas...”, pontua esse autor. “Abra-me” sai pela Editora Dialética.
Para dar um gostinho ao público, Nelson Lima revela um dos poemas do livro, e justamente aquele que dá nome a esse trabalho literário – “Abra-me”:
“Abra-me
Como quem quer ser
Abrir a si mesmo e poder
Deliciar a retirada do esmo
Para saborear letras
Ter prazer com a palavras
Um ápice com as frases
Degustando as estrofes
Deglutindo as Poesias
E abrindo este Livro!”
Este é o segundo livro de Nelson Lima. O primeiro saiu em 2018, intitulado “Virando a Capa”. E Nelson já está no clima do lançamento, isto é, do diálogo entre música e literatura. “Na verdade, muitas das minhas poesias são músicas. Um dos poemas neste livro tem o título de ‘Música’ “. Agora, é só conferir o lançamento do livro, ou seja, abrir-se para a poesia e a música de cada dia.
Serviço:
Evento ‘Maravilhosa Entortada’ – Lançamento do livro “abra-me”, de Nelson, pelo Selo Torto
Data: 22 de abril (quarta-feira)
Horário: 20h
Local: Núcleo de Conexões Ná Figueredo – Av. Gentil Bittencourt, 449, Belém (PA)
Entrada: Gratuita
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