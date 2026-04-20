BBB 26: Contrato garante à Globo decisão de informar participantes sobre mortes na família

Ana Paula Renault tomou conhecimento sobre a morte do pai mesmo após anúncio das irmãs de preservar participante sobre a notícia. Gerardo Renault morreu no domingo (19). De acordo com o Metrópoles, as normas contratuais da Rede Globo para o Big Brother Brasil 2026 estabelecem que a emissora possui autonomia para decidir sobre a comunicação de falecimentos de parentes aos participantes.

O tema tornou-se objeto de análise após a morte do pai da finalista.

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O contrato da atual edição prevê que a decisão de informar o confinado cabe exclusivamente à produção, independentemente de solicitações externas. O documento indica que a emissora pode, por "mera liberalidade", relatar fatos envolvendo familiares de primeiro grau, como pais, filhos, irmãos ou cônjuges, ou autorizar contatos externos. Tais ações dependem de avaliação interna e da preservação da dinâmica do programa.

No episódio envolvendo Ana Paula Renault, a produção optou por comunicar o falecimento à participante, embora a família tivesse manifestado intenção contrária. A competidora mineira disputa o prêmio de 5,5 milhões de reais e a condução do caso pela emissora seguiu as previsões contratuais que garantem à empresa a palavra final em situações de natureza grave.